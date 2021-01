A Mezőkövesd 3-2-re legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának szombati játéknapján.

Az első félidő nagy taktikai csatát hozott, némi hazai fölénnyel. A vendégek kapuját több alkalommal csak Banai mentette meg a góltól, de a játékrész hajrájában, egy szabadrúgásnál már ő is tehetetlen volt. Többször hibázott a mezőkövesdi védelem is, az Újpest azonban nem tudott élni a saját lehetőségeivel.



A szünet utáni második helyzetét gólra váltotta a fölénybe kerülő hazai csapat, a vendégek csak ezután próbáltak támadásokat vezetni, kezdetben kevés sikerrel. Michael Oenning vezetőedző már a 71. percre kihasználta az összes cseréjét, s ez jó húzásnak bizonyult, ugyanis az Újpest két cserejátékos, Szakály és Beridze révén három perc alatt egyenlített.



Az öröme azonban nem tartott sokáig, mert a Mezőkövesd szinte azonnal büntetőhöz jutott - Andó-Szabó úgy ítélte meg, hogy Onovo szabálytalankodott Cserivel szemben -, amelyet értékesített is. Az utolsó percekben beszorította ellenfelét a lila-fehér együttes, de még egyszer már nem sikerült egyenlítenie.

A házigazda öt kör óta veretlen, hazai környezetben pedig sorozatban a negyedik sikerét ünnepelhette, a fővárosi csapat viszont második idei bajnokiján a második vereségét szenvedte el.



A hazaiak történetük során először múlták felül a lila-fehéreket pályaválasztóként. Az előző hét mezőkövesdi összecsapáson mindössze két döntetlent ért el a borsodi együttes.



OTP Bank Liga, 18. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 3-2 (1-0)

Mezőkövesd, zárt kapuk mögött, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Katanec (44.), Besirovic (59.), Cseri (81., 11-esből), illetve Szakály (76.), Beridze (78.)

sárga lap: Cseri (17.), Vutov (27.), illetve Perosevic (18.), Pauljevic (23.), Baosic (45+1.), Rafael (58.), Kutrumpisz (73.), Banai (80.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

Szappanos - Farkas D. (Eperjesi, 83.), Neszterov, Katanec, Vadnai - Besirovic, Berecz, Martic, Cseri (Karnyicki, 83.) - Vutov (Chrien, a szünetben), Jurina (Vojtus, 69.)

Újpest FC:

Banai - Pauljevic, Kutrumpisz, Baosic, Rafael (Ristevski, 71.) - Simon K. (Stieber Z., 66.), Onovo, Csongvai (Szakály, 71.), Mitrovic, Katona M. (Mucsányi, 66.) - Perosevic (Beridze, 34.)

Borítókép: Facebook.com/ÚjpestFC