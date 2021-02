A kiesés ellen küzdő Újpest hátrányból fordítva meglepetésre kétgólos győzelmet aratott Pakson a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Az első bő húsz perc mezőnyjátékkal és sok hibával telt, egyetlen kapura lövést sem rögzíthettek a statisztikusok. Ezt követően aztán két percen belül előbb a paksi, majd az újpesti térfélen alakult ki veszélyes helyzet szabadrúgás után, s utóbbiból gól is született. Vezetése tudatában nagyobb területet adott ellenfelének a hazai csapat, de a vendégek ekkor még nem tudták kihasználni a többször is bizonytalankodó paksi védelem megingásait.



A szünet után azonban jött az egyenlítés, majd nem sokkal később - Beridze okos góljával - a fordítás is. A Paks nem tudott felpörögni, támadásban csak erőlködött, a védelme pedig továbbra is gyengén teljesített.



A hajrában felívelésekkel próbálkoztak a hazaiak, de nem jártak sikerrel, csak egy kapufáig jutottak Böde révén, a másik oldalon pedig a csereként beállt Szakály Péter az utolsó pillanatokban bebiztosította az újpesti győzelmet.

Az ebben az idényben a mezőny egyik legjobb hazai mérlegével rendelkező tolnaiak 2015 októbere óta nyeretlenek a lila-fehérek ellen.





OTP Bank Liga, 23. forduló:



Paksi FC-Újpest FC 1-3 (1-0)

Paks, zárt kapus, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Gévay (25.), illetve Antonov (47.), Beridze (60.), Szakály P. (92.)

sárga lap: Gévay (89.), illetve Beridze (22.), Croizet (39.), Csongvai (71.)



Paksi FC:

Rácz - Tamás O., Böde, Gévay - Osváth, Papp K., Bognár I. (Sajbán, 68.), Bertus - Hahn, Ádám (Lenzsér, 57.), Haraszti (Nagy R., 57.)

Újpest:

Banai - Kastrati, Kutrumpisz, Ristevski - Pauljevic, Croizet (Csongvai, 70.), Mitrovic, Onovo, Antonov - Beridze (Szakály P., 88.), Stieber Z. (Bacsa, 77.)



Borítókép: Facebook.com/Újpest FC