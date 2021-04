Meghosszabbította szerződését Somalia a Ferencváros labdarúgócsapatánál.

"Már hosszú ideje meghatározó tagja a csapatunknak. Továbbra is olyan állapotban van, hogy segítségünkre lehet a céljaink elérésében. Örülök, hogy a jövőben is együtt dolgozhatunk. Folyamatosan láthatjuk, hogy mind emberileg, mind szakmailag értékes tagja az együttesünknek. Nemzetközi szinten is meghatározó futballista, ezt megtapasztalhattuk a Bajnokok Ligája csoportkörös mérkőzésein is" - mondta a fővárosi klub honlapján Hajnal Tamás sportmenedzser a brazil középpályásról.



A 32 éves futballista második időszakát tölti a zöld-fehéreknél, ugyanis 2011-től 2015-ig is az FTC-nél szerepelt, majd a francia Toulouse-ba távozott, 2020 januárjában pedig a szaúd-arábiai al-Sabab együttesétől tért vissza.



Somalia tagja volt a Ferencváros 2016-os és 2020-as bajnokcsapatának. Az együttes akár már ezen a hétvégén bebiztosíthatja sorozatban harmadik aranyérmét az OTP Bank Ligában.

Borítókép: Fradi.hu