A Kaposvári Rákóczi 1-1-es döntetlent játszott vendégként a Debrecennel a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.



Szabó Bence élete első NB I-es találatával a hazaiak gyorsan megszerezték a vezetést.

A gól után több ígéretes támadást is vezetett a DVSC. A vendégek hátul a folytatásban is bizonytalanul játszottak, és csak elvétve jutottak el a Debrecen kapujáig. A második félidőben is a Loki irányította a játékot, de a mezőnyfölényét nem tudta helyzetekre váltani, főleg pontrúgásokból, beadásokból alakult ki veszély. Az eredmény tartására törekvő hazai együttes ellen a Kaposvár a mérkőzés hajrájában teljesen váratlanul egyenlített, és ezzel minimális matematikai esélye még van a bennmaradásra, ugyanakkor nehéz helyzetbe sodorta a kiesés elkerüléséért küzdő debreceni együttest.



OTP Bank Liga, 27. forduló:

Debreceni VSC-Kaposvári Rákóczi FC 1-1

szombaton játsszák:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 16.55

MOL Fehérvár FC-Kisvárda Master Good 19.00

Újpest FC-Budapest Honvéd 21.05

vasárnap játsszák:

Zalaegerszeg-Puskás Akadémia FC 18.55

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 21.05

A tabella:

1. Ferencváros 26 18 6 2 48-21 60 pont

2. MOL Fehérvár FC 26 15 6 5 47-23 51

3. Mezőkövesd Zsóry FC 26 13 6 7 37-22 45

4. Diósgyőri VTK 26 12 4 10 36-33 40

5. Puskás Akadémia FC 26 10 10 6 40-32 40

6. Budapest Honvéd 26 10 7 9 28-33 37

7. Kisvárda Master Good 26 10 4 12 36-36 34

8. Debreceni VSC 27 9 4 14 39-50 31

9. ZTE FC 26 8 7 11 40-37 31

10. Újpest FC 26 8 5 13 31-39 29

11. Paksi FC 26 8 5 13 30-42 29

12. Kaposvári Rákóczi FC 27 3 2 22 20-64 11