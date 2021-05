A Puskás Akadémia FC hazai pályán 5-0 arányban legyőzte a kieső vendég Budafoki MTE csapatát vasárnap, a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó fordulójában, ezzel története során első alkalommal megszerezte az ezüstérmet.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

Diósgyőri VTK-MOL Fehérvár FC 0-4 (0-1)Puskás Akadémia FC - Budafoki MTE 5-0 (4-0)

A Puskás Akadémiának egy pont is elég lett volna a történelmi ezüstéremhez, de a házigazda semmit sem bízott a véletlenre, már a találkozó elején megnyugtató előnyre tett szert: 8 perc alatt három gólt lőtt, ebből Nagy Zsolt kettőt, míg Josip Knezevic egyet vállalt. Az utolsó helyen álló és már kiesett Budafok hitehagyottan játszott, semmilyen ellenállást nem tanúsított, valóban osztálykülönbség volt a két csapat között. A hazaiak láthatóan élvezték a játékot, sorra alakították ki a helyzeteket a vendégkapu előtt és Luciano Slagveer fejesével a szünet előtt tovább növelték előnyüket. Fordulást követően kiegyenlítettebbé vált a meccs, a felcsúti gárda visszavett a tempóból, míg a budafokiak rendezték a soraikat, s olykor a kapura is veszélyt jelentettek. A Puskás Akadémia végül öt góllal nyert, mert negyedórával a vége előtt Spandler Csaba is betalált fejjel.

