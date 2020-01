Priskin Tamás nevelőegyesületénél, az ETO FC Győr labdarúgócsapatánál folytatja a pályafutását.

A 63-szoros válogatott támadóról szerdán derült ki, hogy távozik eddigi klubjától, a bajnoki címvédő Ferencvárostól. Az NB II-ben szereplő győriek csütörtökön honlapjukon jelentették be, hogy két és fél éves szerződést kötöttek a 33 esztendős játékossal.



Priskin 13 évesen került a Győri ETO-hoz, ahol 16 évesen mutatkozott be a felnőtt csapatban. Három évvel később, 2006-ban szerződött Angliába, a 2014/15-ös szezonban egyszer már visszatért Győrbe. Azóta a Slovan Bratislavát, majd - ferencvárosi játékosként - kölcsönben a Haladást is erősítette.

Sport365.hu - Priskin Tamás távozik a Ferencvárostól A zöld-fehér klub szerdán, a honlapján közölte a hírt, emlékeztetve, hogy a 33 éves támadó 2017 nyarán érkezett az együtteshez. Az első szezonjában 17 NB I-es mérkőzésen négy gólt szerzett, majd a következő idényt kölcsönben a Szombathelyi Haladásnál töltötte, tavaly nyáron azonban visszatért.

