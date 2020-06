Június 4-én volt a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. A szomorú dátumra az ország összes pontján megemlékeztek. A Nemzeti Összetartozás Napján számos sportoló is elmondta mit jelent számára ez a dátum, és több helyen a szurkolók is tartottak megemlékezést. A Diósgyőri Ultras is kivette ebből a részét, ők egy lélegzetelállító videóval készültek erre az alkalomra.

A felvételen közös természeti értékeink elevenednek meg, majd láthatjuk, ahogy a hegyoldal piros-fehér-zöld ködbe burkolózik. A lüktető zene, a gyönyörű tájkép és a lobogó zászló összhangja pedig garantálja a libabőrt.











Borítókép: Facebook.com/ Ultras Diósgyőr