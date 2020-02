Harmadik igazolását jelentette be a Budapest Honvéd együttese a téli átigazolási időszakban. Hidi Patrik valamint George Mvebungo után a korábbi válogatott játékos Ugrai Roland érkezik a csapathoz.



A Békéscsabáról származó 27 esztendős támadó szülővárosában, majd Szombathelyen az Illés Akadémiánál nevelkedett, 2009 nyarán a Haladás színeiben mutatkozott be az első osztályban.



Második első osztályú meccsén már az első gólját is megszerezte. Később 2014 telén a Ferencvároshoz igazolt.



A fővárosi együttesnél másfél évet töltött el, aztán fél évre visszatért a Haladás csapatához, majd két esztendőn keresztül a DVTK labdarúgója volt.











Ugrai Roland az elmúlt másfél esztendőben, a görög első osztályban az Atromisz játékosaként szerepelt, ahol 20 meccsen 5 gól és 1 gólpassz a mérlege, míg az NB I-ben 138 találkozón 27 gól, valamint 18 gólpassz fűződik a nevéhez.



