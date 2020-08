Az OTP Bank Liga kétszeres gólkirálya, Davide Lanzafame a Budapest Honvédtól a török Adana Demirspor labdarúgócsapatához igazolt.

A másodosztályban szereplő klub Twitter-oldalán egy fotóval illusztrált bejegyzésben kedden jelentette be, hogy egy plusz egy évre írt alá az olasz csatár. Lanzafame az olasz élvonalban öt együttesben is játszott, majd először 2013-ban futballozott a Budapest Honvédban, ahova 2016-ban visszatért és bajnoki címre vezette a kispestieket. A 33 éves játékos 2018-ban egy idényre a Ferencvároshoz igazolt, amellyel szintén bajnoki aranyérmet nyert, majd másodszor is visszatért a Honvédhoz, amellyel elhódította a Magyar Kupát. Mindkét magyarországi klubjával egyszer-egyszer lett gólkirály.

Adana Demirsporumuz Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved FC takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/Vf8vGoMrz3 — Adana Demirspor #EvdeKal (@AdsKulubu) August 25, 2020

Az Adana Demirspor az elmúlt idényben harmadikként zárt a török másodosztályban, majd a feljutásért rendezett rájátszás döntőjében tizenegyesekkel maradt alul.

