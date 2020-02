A honvedfc.hu írását változtatások nélkül közöljük.

Davide Lanzafame számára elfogadhatatlan, hogy a családját is végig szidták a Haladás elleni meccsen.



Lökdösődéssel és két piros lappal ért véget a Budapest Honvéd FC és a Szombathelyi Haladás szerdai Magyar Kupa-nyolcaddöntője, amely zárásaként Kálnoki-Kis Dávid és Jagodits Márk kapott piros lapot, míg előtte Davide Lanzafame és Szekér Ádám csatája került a középpontba. Ennek kapcsán kérdeztük meg olasz támadónkat, Davide Lanzafamét.



„A felvételeken azt láthatja mindenki, hogy mi történt a lefújást követően, azonban előzménye is volt a történteknek – vett egy nagy levegőt Lanzafame, akin látszott, bántja és bosszantja, ami a mérkőzés során történt. – Az egész találkozó azzal telt el, hogy provokáltak.



Úgy éreztem, hogy utaznak rám, folyamatosan rugdostak, és verbálisan is inzultáltak. A pályán és a kispadról is végig mentek a beszólások, a Haladás edzője azt kiabálta felém, hogy majd a meccs után megvár a stadion előtt, sőt, ami még szomorúbb számomra, hogy a családomat is keresetlen szavakkal illette. Ezt teljességgel elfogadhatatlannak tartom.



Sose azt nézem, hogy hány éves az ellenfelem, tisztelem a riválisok játékosait, és nem velük, hanem a labdarúgással akarok foglalkozni.



efújást követően egy kicsit valóban elszabadultak az indulatok, ami természetesen nem jó, én sem örülök, hogy így alakult, de olyankor dolgozik az adrenalin az emberben. Ennél bővebben nem is szeretnék foglalkozni a történtekkel, most már a Kaposvár elleni mérkőzésre fókuszálunk, hogy sikeresen szerepeljünk a bajnokságban.”

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images