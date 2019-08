A MOL Fehérvár FC kétgólos győzelmet aratott Pakson a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának szombati játéknapján.



A mérkőzés elejétől jóval többet birtokolta a labdát az esélyesebb székesfehérvári csapat, amely 24 perc után gólra váltotta mezőnyfölényét. Hátrányban bátrabbá vált a hazai együttes, így Kovácsiknak is akadt dolga, ugyanakkor a megnyíló nagyobb területet jól használták ki a vendégek, akik növelhették volna előnyüket, de a szünetig több gól nem született a remek teljesítményt nyújtó kapusoknak köszönhetően.



A folytatásban is maradt a nyílt sisakos játék, mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, melyek közül a Fehérvár használt ki egyet, s ezzel tulajdonképpen eldöntötte a három pont sorsát. Ugyan hátra volt még harminc perc, a Paks pedig támadott becsülettel, ám nem talált rést a vendégek védelmén, vagy Kovácsik védett bravúrosan, így a helyzeteikkel jobban sáfárkodó fehérváriak örülhettek a lefújáskor.



A Kisvárda a duplázó Gheorghe Grozav vezérletével 2-0-ra nyert a vendég Újpest ellen.



Az első félidőben ugyan az Újpest birtokolta többet a labdát, de a lila-fehérek kapura szinte teljesen veszélytelenek voltak. Felipének, a hazaiak kiváló hálóőrének egyetlen kísérletet kellett csak hárítania. A biztonsági futballt bemutató hazaiak a sérülés miatt csereként pályára lépő Gosztonyi harcosságának köszönhetően kerültek előnybe, miután egy kiváló labdaszerzést követően készített elő Grozavnak.



A második félidő elején Cukalasz került ziccerbe, de hibázott, pedig az első negyvenöt percben látottak alapján el is dönthette volna a három pont sorsát. Ugyan a folytatásban is a lila-fehérek irányították a találkozót, de sokkal inkább a gyors ellenakciókkal operáló hazaiak alakítottak ki veszélyesebb helyzeteket. A Kisvárda végül egy néhány érintéses akcióból megszerezte második gólját, a román Grozav a negyedik meccsén ötödször volt eredményes a szezonban.



Az Újpest a hajrában már csak a szépítésért támadhatott, de nem sikerült a fővárosiaknak megszerezniük a becsületgólt.



A 17. perctől emberhátrányban játszó Kaposvár hazai pályán 4-0-ra kikapott a szintén újonc Zalaegerszegtől.



A két újonc csapat egyaránt pont nélkül várta a negyedik fordulót, igaz, a ZTE előzőleg csak két mérkőzést játszott. A vendégek nem nevezték a meccsre a nemrég szerződtetett, 26-szoros válogatott Stieber Zoltánt, aki júliusban távozott az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő DC Unitedtől, és 14 szezont töltött el légiósként.



A lendületesen kezdő hazaiak a 17. percben tíz főre fogyatkoztak Nagy Krisztián durvasága nyomán, az emberelőnybe került ZTE pedig egyre többet kezdeményezett. Ennek eredményeképpen egy perc alatt két góllal elhúzott a másodosztály bajnoka, a Kaposvár a félidő hajrájában jutott el újra helyzetekig.



A fordulás után a játékvezető les miatt érvénytelenítette az elszántan rohamozó hazaiak szépítő találatát, majd felváltva alakultak ki helyzetek a két kapu előtt. A hajrában a vendégek újabb két gólja megpecsételte a somogyi csapat sorsát, a ZTE 2012 áprilisa után nyert újra élvonalbeli mérkőzést.



Kisvárda Master Good-Újpest FC 2-0

Paksi FC-MOL Fehérvár FC 0-2

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 0-3

Kaposvári Rákóczi FC-ZTE FC 0-4

Budapest Honvéd-Debreceni VSC 2-3

vasárnap játsszák:

Puskás Akadémia FC-Ferencváros 18.00

A tabella:

1. MOL Fehérvár FC 4 4 - - 13- 3 12 pont

2. Mezőkövesd Zsóry FC 4 4 - - 7- 1 12

3. Debreceni VSC 3 3 - - 10- 5 9

4. Kisvárda Master Good 4 3 - 1 7- 5 9

5. Paksi FC 4 1 1 2 4- 5 4

6. Újpest FC 4 1 1 2 4- 7 4

7. ZTE FC 3 1 - 2 6- 4 3

8. Ferencváros 1 1 - - 1- 0 3

9. Puskás Akadémia FC 3 1 - 2 3- 4 3

10. Diósgyőri VTK 4 1 - 3 4-11 3

11. Budapest Honvéd 4 - - 4 5-11 0

12. Kaposvári Rákóczi FC 4 - - 4 3-11 0



