Az újonc Gyirmót 5-0-ra kapott ki az élvonalba frissen visszajutó Debrecen vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A hajdúsági együttesnek négy nyeretlen bajnoki, és sorozatban két vereség után sikerült újra győznie, míg a változatlanul nyeretlen Gyirmót ebben az idényben harmadszor kapott ki.

OTP Bank Liga, 6. forduló:

Debreceni VSC-Gyirmót FC Győr 5-0 (0-0)



Debrecen, 3089 néző, v: Andó-Szabó

gólszerzők: Bévárdi (47.), Ugrai (51., 77.), Sós (64., 66.)

sárga lap: Korhut (28.), Baráth (45.), Kusnyír (84.), illetve Simon (26.), Major (38.), Zeke (58.)

Debrecen:



Kosicky - Kusnyír, Deslandes, Baráth, Korhut (Sós, a szünetben) - Bényei, Dzsudzsák - Bévárdi (Gyönyörű, 88.), Soltész (Bárány, 46.), Ferenczi - Ugrai (Tischler, 86.)

Gyirmót:



Rusák - Major (Szegi, 68.), Szeles, Ikic, Zeke - Vass, Nagy P., Radics (Hajdú, 68.) - Herjeczki (Medgyes, 68.), Simon, Hasani (Varga, 68.)

Az első félidőben a vendégek voltak valamivel aktívabbak, kapufáig is eljutottak, a hazai közönség pedig nagyjából félóra elteltével füttyszóval és bekiabálásokkal adta tudtára a kedvenceknek, hogy ennél többet várna tőlük. A szünetig viszont gól nem esett, a hivatalos statisztika pedig azt támasztotta alá, hogy valóban a Gyirmót volt a kezdeményezőbb.

Egészen más mentalitásban folytatta viszont a meccset a Debrecen, amely a fordulás után hat perc alatt kétszer is betalált a rivális kapujába. A vendégek gyors szépítő találatát videobírózás után les miatt érvénytelenítették, a hajdúsági együttes pedig 12 perccel később már négygólos különbséggel vezetett, miután a csereként beállt Sós Bence két perc alatt duplázott. Csertői Aurél vezetőedző négyes (!) cserével próbált frissíteni a Gyirmóton, amely azonban továbbra sem tudta felvenni a küzdelmet a házigazdával. A hajrához közelítve a DVSC megszerezte az ötödik gólját is, ezzel végleg eldöntötte az összecsapást.

Borítókép: Facebook.com/ DVSC