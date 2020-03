A Debrecen, a Fehérvár, a Diósgyőr és a Mezőkövesd győzelmét hozta az OTP Bank Liga 24. fordulója. A Paks-Kispest és a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozó viszont döntetlennel zárult.



A kiesés ellen küzdő, újonc Zalaegerszeg meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott. A fennállásának 100. évfordulóját ünneplő házigazda ZTE ezzel a mérkőzéssel kezdte meg jubileumi programsorozatát.

A jó iramú első félidőben többet volt ugyan a labda a vendégeknél, de a hazaiak számos helyzetet dolgoztak ki, és többször is veszélyeztették Dibusz kapuját.



A zalaegerszegi szurkolók a meccs 20. percében, egészen pontosan 19:20 perctől élőképpel tisztelegtek a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő klubjuk előtt - 1920-2020, ezt jelenítette meg a feliratuk -, de az örömbe némi üröm vegyült, mivel az FTC éppen ekkor szerezte meg a vezetést.



A szünet után mindent elkövetett az egyenlítésért a ZTE, beszorította az FTC-t, amely csak Dibusz bravúros védéseinek köszönhette, hogy nem kapott gólt. A fővárosiak megpróbálták lassítani a játékot, ezzel egy ideig sikerült is megtörniük a rivális lendületét. A hajrá kezdetén miután Varga kapufát lőtt az egyik oldalon, az ellentámadásból Radó büntetőt harcolt ki, és értékesítette is azt, s az utolsó percekben is inkább a házigazdák álltak közelebb a gólszerzéshez, de végül maradt a döntetlen.

A Diósgyőr 2-1-re legyőzte a vendég Újpestet. A borsodi együttes ezzel sorozatban negyedik bajnoki mérkőzésén maradt veretlen.

A vendégek harmatos védekezése nyomán nagyon hamar megszerezte a vezetést a Diósgyőr, amely az első félidőben többet birtokolta a labdát és veszélyesebben is futballozott.



Az Újpest valamivel több mint 30 perc után mutatott először életjelet, de igazán komoly helyzetet a szünetig nem tudott kialakítani.



Fordulás után előbb a fővárosiak szereztek egy gólt, melyet les miatt érvénytelenített a játékvezető, azután viszont egy hazai szabadrúgás-kombinációnál az újpestiek ismét bizonytalanul védekeztek, és megkapták második góljukat. A folytatásban egy újabb leshelyzetből elért gólt szerzett a lila-fehér együttes, amely az utolsó percekre emberhátrányba került, igaz, a szépítésre még így is futotta az erejéből.



A DVTK az első perctől kezdve uralta a játékot.



Fotó: Facebook.com/DiósgyőriVTK

A második helyezett MOL Fehérvár 4-1 arányban győzött a hazai pályán játszó Puskás Akadémia ellen. A fehérváriak a szünetben még egygólos hátrányban voltak, a második félidőben szerzett négy góllal győztek.

A találkozót a fehérváriak kezdték jobban, több veszélyes támadásuk volt az első negyedórában. Kiegyenlítettebb játékot hozott a folytatás és hazai vezetést: Nagy Zsolt beadását a holland Luciano Slagveer lőtte a kapuba a tizenegyes pont magasságából. A gól után is csak a Puskás Akadémiának voltak lehetőségei, de a szünetig az eredmény nem változott.



Fordulást követően rögtön egyenlített a Fehérvár Funsho Bamgboye találatával. Nem álltak le a fehérváriak, tovább támadtak és Ivan Petrjak góljával átvették a vezetést.



Ivan Petrjak gólöröme.



Fotó: MTI



Hátrányba kerülve átvette a játék irányítását a felcsúti gárda, mégis a vendég együttes szerzett újabb gólt, Nikolics Nemanja közelről kotorta be a labdát a hálóba. A találkozó végén Stopira is szerzett egy közeli gólt, ezzel állította be az 1-4-es végeredményt.

Ahogy szerdán a Magyar Kupában, úgy szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában sem hozott gólt a Paks és a Budapest Honvéd mérkőzése.

A kispestieket továbbra is Pisont István irányította Giuseppe Sannino vezetőedző helyett, mivel az olasz szakember érintkezhetett koronavírussal fertőzött emberrel, ezért elővigyázatosságból távol marad a csapattól.

A Debrecen 1-0-ra győzött hazai pályán a Kisvárda ellen.

Kiegyenlített küzdelmet, kevés veszélyes akciót láthatott a közönség az első félidőben. A játékrész legnagyobb helyzete a Debrecen előtt adódott: az első félóra végén Bényei lövését Dombó hatalmas bravúrral, lábbal tolta a felső lécre.



Szépségdíjas debreceni góllal kezdődött a második félidő, Varga Kevin 17 méterről lőtte ki a kisvárdai kapu bal felső sarkát.



A vendégek a gól után sem tudtak igazán játékba lendülni, támadásaikban alig-alig volt veszély. A DVSC három vereséget követően szerezte meg újra a három pontot.

A harmadik helyen álló Mezőkövesd könnyed, négygólos győzelmet aratott a sereghajtó Kaposvár vendégeként.

A meződökvesdiek kezdték jobban a meccset és tulajdonképpen végig ők irányították a találkozót. A sereghajtó a 31. percig tudta megőrizni kapuját a góltól, akkor azonban Besirovic 17 méterről talált be. A gól nem változtatott a meccs képén, a Kaposvár a szünetig nem jelentett veszélyt.



A fordulás után szinte rögtön egyenlíthetett volna a házigazda, Pintér azonban szabadrúgásból a felső lécet találta el. Pár perccel később pedig növelte előnyét a Mezőkövesd, majd alig negyedóra játék után végleg eldöntötte a meccset.



A folytatásra izgalom már nem maradt, a Mezőkövesd további helyzeteket dolgozott ki, de a Kaposvár is igyekezett szépíteni. A kegyelemdöfést Zivzivadze adta meg a hazaiaknak egy kontra végén.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Diósgyőri VTK-Újpest FC 2-1 (1-0)

gólszerző: Ivanovszki (7.), Rui Pedro (59.), illetve Novothny (92.)

kiállítva: Balázs (88.)

sárga lap: Onovo (58.), Novothny (79.), Csongvai (89.)

Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 1-4 (1-0)

gólszerző: Slagveer (24.), illetve Bamgboye (50.), Petrjak (59.), Nikolics (81.), Stopira (89.)

sárga lap: Nagy Zs. (40.), Hadzsiev (43.), Van Nieff (47.), Urblík (67.), Hegedüs L. (88.), illetve Petrjak (26.), Szabó L. (91.)

Paksi FC-Budapest Honvéd 0-0

Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 1-0 (0-0)

gólszerző: Varga K. (50.)

sárga lap: Varga K. (76.), Bényei (87.), illetve Lucas (83.), Sassá (91.)

Kaposvári Rákóczi-Mezőkövesd 0-4 (0-1)

gólszerző: Besirovic (31.), Jurina (51.), Cseri (62., 11-esből), Zivzivadze (90.)

sárga lap: Fodor (38.), Szabó A. (61.), illetve Berecz (34.), Silye (46.)

Zalaegerszegi TE-Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)

gólszerző: Radó (80., 11-esből), illetve Nguen (20.)

kiállítva: Civic (93.)

sárga lap: Szépe (41.), Ikoba (92.), illetve Lovrencsics (51.), Civic (60., 93.)

A tabella:



1. Ferencváros 22 15 5 2 39-19 50 pont

2. MOL Fehérvár FC 24 15 4 5 46-22 49

3. Mezőkövesd Zsóry FC 24 13 5 6 37-21 44

4. Puskás Akadémia FC 24 10 8 6 39-31 38

5. Diósgyőri VTK 24 11 3 10 34-32 36

6. Budapest Honvéd 24 9 7 8 24-27 34

7. Debreceni VSC 23 9 3 11 36-41 30

8. Kisvárda Master Good 24 8 4 12 30-35 28

9. Újpest FC 23 8 4 11 30-36 28

10. Paksi FC 24 8 3 13 29-41 27

11. ZTE FC 24 6 7 11 31-37 25

12. Kaposvári Rákóczi FC 24 3 1 20 19-52 10



Az 1. fordulóból elhalasztott Ferencváros-Debreceni VSC mérkőzést április 7-én pótolják, míg a 20. fordulóból elhalasztott Újpest FC-Ferencváros rangadót április 21-én játsszák le.

