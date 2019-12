A Puskás Akadémiát fogadja az OTP Bank Liga 15. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén a címvédő és listavezető Ferencváros.

A fővárosi csapat, amely úgy is a tabella élén áll, hogy üldözőinél egy meccsel kevesebbet játszott, a bajnokság mellett az Európa-ligában is eredményesen szerepel, a jövő csütörtöki, bulgáriai mérkőzésén még kiharcolhatja a továbbjutást a csoportjából. A Magyar Kupában viszont nem jutott nyolcaddöntőbe, mivel szerdán váratlan vereséget szenvedett Békéscsabán, igaz a találkozó nagy részében emberhátrányban futballozott.



Az FTC az OTP Bank Ligában eddig mindössze egyszer kapott ki az idény során, mégpedig a negyedik fordulóban, éppen a Puskás Akadémiától. A felcsúti mérkőzésen ráadásul négy gólt kapott, így van miért visszavágnia.



A Puskás Akadémia nehéz bajnoki sorozatban van, egymás után játszik a tabella első három helyezettjével. A MOL Fehérvár FC-t két hete idegenben legyőzte, a Mezőkövesddel a múlt héten otthon döntetlent játszott.



A székesfehérvári csapat múlt szombaton javított, a vezetőedzői posztra visszatért Joan Carrillo irányításával Diósgyőrben begyűjtötte a három pontot, ezzel a tabellán megelőzte a Mezőkövesdet, amely döntetlent játszott Felcsúton. Előbbi csapat most a Paksot, utóbbi a Diósgyőrt fogadja.



Az M4 Sport szombaton a Mezőkövesd-Diósgyőr és a Debrecen-Budapest Honvéd, vasárnap pedig a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzést élőben közvetíti. A Kossuth Rádió szombaton a 17 órakor kezdődő összecsapásokról 18.02-től Körkapcsolásban tudósít. Az m4sport.hu oldalon minden találkozót élőben lehet követni.

Borítókép: Facebook/Ferencvárosi Torna Club