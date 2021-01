Nem sokan fogadtak volna a szerdai FTC-DVTK meccsen a Fradi ellen. A tutit persze könnyű megjósolni. A valóságot előre megmondani az már sokkal nehezebb. De volt, akinek ez is sikerült. Pedig minden érv a hihetetlen jóslat ellen szólt.

Nézzük csak, kik is találkoztak!

Ferencvárosi Torna Club

A teljes szezont veretlenül hozta le.

Otthon, 2017. április 29-én, vagyis közel 4 éve kapott ki.

Érdekesség, hogy utoljára ilyen sorozatot 1966 és 1969 között produkált a Fradi, akkor 40 meccsig tartott a veretlenség. Az elképesztő széria csapatában igazi legendák játszottak, mint például Albert Flórián, Novák Dezső, Rákosi Gyula.

Ezt a 40-es sorozatot javította meg Szerhij Rebrov csapata a tényleg hihetetlen 61 veretlen mérkőzés rekordjáig. Még elképzelni is nehéz, hogy mikor lehet ezt a rekordot megdönteni. Lehet, hogy ismét 50 évet kell várni.

Brutálisan erős keretükkel messze az NB1 legértékesebb csapata: 28.8M Euró (a teljes NB1 összértéke 120M Euró)

BL csoportkörbe jutottak, ahol kétszer is gólt rúgtak a Juventusnak, sőt a Barcelonának is betaláltak.

Regnáló bajnok és bajnokesélyes, összességében elmondható, hogy az FTC nemcsak a legerősebb csapata az NB1-nek, de ki is emelkedik onnan. Amikor utoljára találkoztak, 3-1-re verték a DVTK-t.

DVTK

Legutóbbi 10 bajnokijukból mindössze 2 meccset nyertek.

Érdekesség, hogy ezt a két győzelmet nem a leggyengébb csapatok ellen, hanem az Újpest és a Puskás Akadémia ellen sikerült behúzniuk. De még ennél is váratlanabb, hogy mindkét csapatot 3-0-ra verték. „Against all odds”

A csapat komoly változásokon ment keresztül az utóbbi időben. Új tulajdonos, új edző és számos új játékos csatlakozott a klubhoz, de a bennmaradás így is elképesztően nehéz lesz, hiszen a tabella legalját foglalják el komoly lemaradással.

A szurkolók türelme a végéhez közeledik, a tulajdonosváltással sem elégedettek maradéktalanul, „teljes megtisztulást” akarnak, mindezt pedig ki is nyilvánították.

Zoran Zekic érkezése valóban reményekre jogosítja fel a szurkolókat, de kiesés elkerüléséért a 4 ponttal előrébb helyezkedő Honvédot kellene befogniuk. Majdnem lehetetlen. Nem lehetetlen. Csak majdnem. De ezektől az izgalmaktól szép a foci.

Összességében, a DVTK az egyik legrosszabbul muzsikáló csapat a szezonban, konstans az elégedetlenség a szurkolók részéről, de az utóbbi idők változásai derengő fényt mutatnak az alagút távoli végén.



Az ultrák várják a változást. Az igazi változást.

Fotó: Facebook/Ultras Diósgyőr

Ezek után jött a találkozó, ami feltehetőleg örökre beég a DVTK szurkolók emlékezetébe. Pedig sima győzelem volt várható a 31-szeres bajnok Ferencváros számára.

Volt tétje a meccsnek a Fradi számára?

Volt!

Egyrészt egy bajnokaspiráns csapatnak csak ez lehet a mottója: „Minden meccset meg kell nyerni!”

Másrészt a Fradi mögött ott lohol sikerre éhesen a bajnokság második legértékesebb csapata, amely semmi másra nem vár, csak arra, hogy az FTC botoljon. Ha lehet, minél többször. Hiszen csak így vehetik át a bajnokság vezetését.

Harmadrészt pedig olyan rekordszéria (61 meccs vereség nélkül) birtokosa a jelenlegi csapat, amelyhez hasonló 50 éve történt. Bekerülni a klub történelemkönyvébe hatalmas dicsőség. A rekordot tovább javítani még nagyobb dicsőség, puhányan harcolva hagyni, hogy megszakadjon, fájdalmas kudarc.

Szóval, volt tétje a meccsnek.

A Fradinak győznie kellett.

Volna.

Mégsem sikerült.

Hiszen, ahogy minden focikedvelő tudja a Fradi saját szentélyében, nem tudta hozni az elvárhatót.

De most tekerjük vissza az idő kerekét, ugyanis a meccs alatt történt valami, amit alig akartam elhinni. Pedig ott volt a szemem előtt.

Tegyük keretbe a sztorit!

A sport365-nek nagyon jó a kapcsolata a DVTK ultrákkal. Van is miért.

Az Ultras Diósgyőr közösség, sokszor bebizonyította, hogy számukra nincs alternatíva. Csak a Diósgyőr. Szárnyaljon, vagy szárnyaszegetten kússzon-másszon a csapat, az ultrák kitartanak.

Karakánul megmondják a véleményüket a problémákról, de ragaszkodásuk eltántoríthatatlan. Ami még ennél is szimpatikusabb az az, hogy rendszeresen bebizonyítják, a tüzes szurkolást folytató szurkolók, hogy nem fenevadak. Számtalan alkalommal mutatták meg, hogy ha kell összefognak és segítenek. Pénzt, időt, energiát nem kímélve álltak jó ügyek mellé, melyekről örömmel számoltunk be a sport365 felületén.

Nos, a jó kapcsolat okán elküldtem egyik szurkolójuknak, a „Meglepődött fej”-Meglepődött fej”-„Vigyorgó fej” Gratulálok! üzenetemet, amikor kiderült, hogy Emil (kérésére csak keresztnevet használok), nemcsak vérbeli DVTK szurkoló, de meglepően jó jövőbelátó is.

Történetesen a gratulációmra reagálva elküldte nekem a fiával folytatott chat beszélgetésüket, amelyben bőszen vitatkoztak arról, hogy a félidei statisztika alapján van-e esélye szeretett klubjuknak a döntetlenre, esetleg a győzelemre.

Itt ezen a ponton jött ki az a klubszeretet és a minden valószínűséggel szembemenő hit (Against all odds), amiről feljebb beszéltem.

Emil a fanatikus ugyanis ezt írta fiának:

Nem statisztikát kell nyerni!

Meccset!

Majd hozzátette saját jóslatát:

Suljic ver egyet!

Cseréből.



Apa-fia chat meccs közben.

A fanatizmus jövőbelátóvá tesz.

Mondta mindezt úgy, hogy a szezon teljes képe egy sima győzelmet ígért. A meccs statisztikája alapján pedig nem sok esély volt egy DVTK gólra. Még a pályán sem volt Suljic, sőt az sem volt biztos, hogy pályára lép. A második félidő 15 percében zajlott az apa-fia chat.

Aztán jött a 84. perc és a csereként beállt Suljic második(!) labdaérintéséből gólt szerzett. A gólszerző mindössze 4 másodperce volt játékban!

Suljic, már a pontrúgásnál nagyon tudatosan tört a kapu felé, ő adta a bepasszt, majd visszakapva a labdát magabiztosan értékesítette a helyzetet, mely javarészt az ő helyezkedésének volt köszönhető.







A sereghajtó pár perccel a meccs vége előtt gólt szerez az éllovas ellen? A Fradi otthonában?

Na, ezt a fordulatot senki nem gondolta volna.

De ez egyvalakire biztosan nem igaz. Történetünk hősére, a fanatikus DVTK szurkolóra.

Hogy mire alapozta Emil ezt a hihetetlen jóslatot? Erre nincs magyarázat. A válasz valahol az ultrák szívében és a mindenen túlmutató ragaszkodásukban és hitükben rejlik.

Ez nem tudomány, ez nem matek.

A matek alapján 13-szoros oddsal fizettek a fogadóirodák a DVTK győzelmére.

Ez zsiger. Az ultra zsigeri érzése.

Végezetül helyezzük értékének megfelelő polcra a meccset!

A Fradi nem volt győzelmi kényszerben, de fent említett 3 indok alapján, mégiscsak volt tétje a meccsnek. Ha hanyatlás következik be a formában és a Vidi kihasználja a lehetőséget, akkor fájó hiány lehet még zöld-fehérek számára az elvesztegetett 3 pont. De erre kicsi az esély. Papírforma alapján az FTC legalább 6 pontos előnnyel megnyeri a bajnokságot.

Azt is fontos megemlíteni, hogy ha a Fradi bármikor megrázta volna magát, a meccs simán az övéké. A statisztika alapján is ezt a meccset a Fradinak kellett volna megnyernie. Kapura lövések: 14-3 az FTC javára.

Ezt a meccset kisebb részben a DVTK nyerte, nagyobb részben pedig a Fradi veszítette el.

Tulajdonképpen a meccs a hatalmas csavarral, most még súlytalan a bajnokság szempontjából. Lehet, hogy az is marad. Kicsi az esély, de lehet, hogy Rebrovnak fájni fog még a feje a Diósgyőr elleni meccs miatt. A DVTK-nál pedig a sok változás, változtatás után lehet, hogy most jön el az elrugaszkodás ideje. Amit már annyira várnak a bajban is kitartó szurkolók.

De, ha egyik sem jön be, akkor is megmarad az apa-fia chat, a jövőbelátás, a tegnapi fantasztikus, 84. percben történt támadás egy sztorinak.

Egy nagyon jó sztorinak.



Borítókép: Facebook/Diósgyőri VTK (DVTK)