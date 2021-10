A Puskás Akadémia háromgólos győzelmet aratott az újonc Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A közönség jó iramú első félidőt láthatott, amelyben többnyire a vendégek akarata érvényesült. Gyorsabbak és pontosabbak voltak ellenfelüknél, s miután a kiugró Komáromit Bévárdi ellökte a 16-os vonalánál, 11-eshez jutottak, amelyet Puljic magabiztosan értékesített. A Puskás Akadémia mélységi passzokkal rendre zavarba hozta a debreceni védelmet, egy ilyen után Plsek balról nagyszerűen tálalt a középen érkező Kozák elé, aki két védő között bepasszolta a labdát a kapuba, megduplázva ezzel csapata előnyét.

A DVSC nehezen viselte a mérkőzés alakulását, játékosai dühből futballoztak, s több szándékos, durva szabálytalanságot is elkövettek az első játékrész hajrájában.



A szünet után megpróbálta beszorítani riválisát a hazai csapat, támadásaiból azonban hiányzott az átütőerő. Továbbra is sok volt a szabálytalanság, a játékmegszakítás mindkét oldalon, s bár a Puskás Akadémia nem játszott olyan lendületesen, mint az első félidőben, egy szöglet után a duplázó Kozák fejese révén mégis növelni tudta előnyét, ezzel végleg eldőlt a három pont sorsa. A hajrához közeledve Németh Krisztián megkapta második sárga lapját, így a Debrecen emberhátrányban fejezte be az összecsapást.

A felcsúti együttesnek - amely sorozatban negyedszer nem kapott gólt - ez volt a hatodik idegenbeli fellépése a mostani szezonban, ezeken egy döntetlen mellett ötödször győzött. A DVSC immár négy meccs óta nyeretlen a bajnokságban.

OTP Bank Liga, 10. forduló:



Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 0-3 (0-2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3400 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Puljic (19., 11-esből), Kozák (25., 69.)

piros lap: Németh K. (73.)

sárga lap: Varga J. (34.), Dzsudzsák (37.), Németh K. (45., 73.), illetve Puljic (33.), Kozák (37.)

Debreceni VSC:

Gróf - Bévárdi, Baráth, Deslandes, Ferenczi - Bódi (Soltész, 75.), Dzsudzsák, Varga J., Sós (Tischler, a szünetben) - Ugrai, Németh K.

Puskás Akadémia FC:

Markek - Szolnoki, Stronati, Spander, Nagy Zs. - van Nieff, Plsek, Puljic (Csirmaz, 71.), Baluta (Baktu, 84.) - Komáromi (Corbu, 84.), Kozák

Képek: MTI/Czeglédi Zsolt