A labdarúgó Bajnokok Ligája-szereplés 25. évfordulója alkalmából szeptember 13-án egész napos ingyenes rendezvényt tart a Ferencváros a Groupama Arénában, ahol a BL-hősökkel is lehet találkozni.

A klub hétfői közleményében emlékeztet arra, hogy az 1994/1995-ös szezonban megszerzett 25. bajnoki címet követően egy párharcot kellett megvívni a csoportkörbe jutásért, amit az Anderlecht elleni idegenbeli 1-0-s győzelem után az Üllői úton elért 1-1-es döntetlennel, első magyar csapatként a Fradinak sikerült is elérnie. Ráadásul akkor ez azt jelentette, hogy Európa legjobb 16 csapata közé kerültek a zöld-fehérek.



"A magyar labdarúgás rendszerváltás utáni történelmének legnagyobb sikere ez a csoportkör, amelyben a Grasshoppers és a Real Madrid mellett a címvédő Ajax volt az ellenfél. A csoportmérkőzések már jutalomjátékok voltak. Sztárok sora érkezett az Üllői útra, az idegenbeli mérkőzéseken pedig felejthetetlen találkozókat játszhatott a Fradi. A nyitányon a Grasshoppers elleni feledhetetlen idegenbeli győzelmet követően egészen az utolsó csoportmérkőzésig még a továbbjutásra is volt esély, ezekkel a mérkőzésekkel a játékosok minden Fradi-drukkernek csodálatos perceket és emlékeket szereztek" - írja az FTC.



A szeptember 13-ra tervezett ünnep - a Teqball támogatásával létrejövő BLFRADI25 - egész napos és ingyenes lesz. Az eseményre meghívást kaptak a főszereplők, vagyis a játékosok és a stábtagok is. Lisztes Krisztián, Vincze Ottó és társaik 25 éve éppen ezen a napon arattak 3-0-s győzelmet Zürichben a csoportkör nyitányán.



Az esemény időpontja változhat a bajnokaspiráns Ferencváros európai kupaszereplésének függvényében. A Fradi Múzeum exkluzív, csak erre az alkalomra összeállított BLFRADI25-kiállítással készül, a szurkolóknak pedig lehetőségük lesz találkozni a főszereplőkkel. Lesz közös Teqball Kupa, dedikálás, nosztalgia vetítés, átélhető lesz minden, ami 25 éve történt - áll az FTC közleményében.



Borítókép: Facebook.com/ Lisztes Krisztián hivatalos oldala