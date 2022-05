Az MTK Budapest háromgólos győzelmet aratott a már bajnok Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának szombati örökrangadóján, így életben tartotta bennmaradási esélyeit.

Bár az MTK-nak nyernie kellett bennmaradási reményeinek életben tartásához, mégis elsősorban a biztonságra helyezte a hangsúlyt, így egyértelműen a sorozatban negyedszer bajnok Ferencváros irányította a játékot. Az iram nem volt túl nagy, a kék-fehérek pedig szervezetten védekeztek, így kevés lehetőséget hozott az első játékrész, a vendégeknek például egyetlen kaput eltaláló kísérlete volt.



A második félidő váratlanul MTK-helyzettel kezdődött, ekkor még a keresztléc kisegítette Bogdánt, azonban az egyre bátrabban futballozó vendégek a harmadik lehetőségüket már gólra váltották.



Hátrányban újra aktívabb lett a Ferencváros, de továbbra is sok pontatlanság csúszott a játékába, így nem tudott egyenlíteni a lefújásig, sőt, a hajrában az MTK egy második találattal bebiztosította a számára létfontosságú győzelmet, majd a hosszabbításban a kegyelemdöfést is megadta.



Mindez azonban nem szegte kedvét a klub 33. bajnoki címét ünneplő ferencvárosi szurkolóknak, akik a meccs után a pályán tekinthették meg a díjátadó ceremóniát, melynek során Bánki Eriktől és Csányi Sándor MLSZ-elnöktől a játékosok megkapták aranyérmüket, majd magasba emelhették az OTP Bank Liga legjobbjának járó trófeát is.



Ezt megelőzően, a hagyományoknak megfelelően, a csapatkapitány, Dibusz Dénes Fradi-sálat kötött Albert Flórián szobrának nyakába, amihez a csapat tagjai 33-as számmal ellátott zöld egyenpólóban vonultak.

A kék-fehérek közel húsz év, 2002 szeptembere után tudták begyűjteni a három pontot a fővárosi rivális otthonában, míg a szerdai kupadöntőre készülő zöld-fehéreknek megszakadt 16 tét- és 12 bajnoki mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata.



Az MTK a sikerével két pontra csökkentette hátrányát az éppen bennmaradó, 10. helyezett Budapest Honvéddal szemben az utolsó forduló előtt.

OTP Bank Liga, 32. forduló:

Ferencvárosi TC-MTK Budapest 0-3 (0-0)

Groupama Aréna, 13 199 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Futács (59., 92.), Miovski (84.)

sárga lap: Vécsei (83.)

Ferencvárosi TC:

Bogdán - Botka, Blazic (Marin, 67.), Vécsei, Civic (Pászka, 67.) - Esiti (Auzqui, 60.), Besic - Nguen, Laidouni, Gavric (Zachariassen, 60.) - Bassey (Boli, 60.)

MTK Budapest:

Mijatovic - Varju, Nagy Zs., Rajkovic, Sluka (Herrera, 90.) - Ramadani, Kata (Horváth A., 71.), Mezei (Spirovski, 71.) - Miknyóczki (Miovski, 58.), Futács, Kovács M. (Vancsa, 58.)

Borítókép: MTI/Illyés Tibor