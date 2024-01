A klub honlapja szerint az 57 éves szakember szerződése 2025 nyarán járt volna le, ezt most további egy évvel hosszabbították meg a felek, mivel Tóth Ákos sportigazgató elmondása szerint gördülékenyen és hatékonyan tudnak együtt dolgozni.



"Van egy filozófiánk, egy identitásunk a kezdetek óta, mely a hazai játékosok fejlesztésére, felépítésére épül, emellett továbbra is kitartunk. Ebbe Szabó István személyisége és munkája tökéletesen beleillik. A ránk jellemző egység és összetartás érzésem szerint csak még erősebb lett a tél folyamán" - mondta Tóth Ákos, majd hozzátette, hogy az utóbbi két és fél évben többször is egymás tenyerébe csaptak Szabóval és ez a kölcsönös bizalomnak köszönhető. A sportigazgató azt is megjegyezte, hogy nem volt szükség tárgyalásra, mivel korábban már többször beszéltek szóban a közös munka folytatásáról, így hamar megegyeztek.

A tavalyi kiírás ezüstérmese jelenleg a tabella nyolcadik helyéről várja a folytatást, amely a téli szünet után jövő héten veszi kezdetét. A KTE jövő vasárnap Mezőkövesdre látogat.

Fotó: kecskemetite.hu