Az illetékes spanyol bíróság elutasító döntése ellenére hétfőnként és péntekenként is lehet mérkőzéseket rendezni az ország élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában.

A La Liga korábban azért perelte be a szövetséget (RFEF), mert utóbbi tavaly a szurkolók védelmében úgy döntött, hogy a bajnokság meccseit csak hétvégén lehet megrendezni. A bíróság elutasította a keresetet, ezt követően a szövetség üdvözölte a döntést, de kijelentette, a jelenlegi idény mielőbbi befejezése érdekében nem akadályozza meg, hogy hétköznapokon is játsszanak mérkőzéseket a csapatok.



Az RFEF elnöke, Luis Rubiales és a La Liga vezetője, Javier Tebas között rendkívül ellenséges a viszony, ám áprilisban elkötelezték magukat amellett, hogy együttműködnek a koronavírus-járvány miatti válság leküzdésében.



A szövetség közleménye szerint mindent megtesznek, hogy megkönnyítsék a szezon befejezését, ezért felkínálják a lehetőséget a ligának, hogy péntekenként és hétfőnként is rendezzen mérkőzéseket.



Az idényt március 12-én függesztették fel, és várhatóan június 11-én folytatódik, zárt kapuk mögött. Még 11 forduló van hátra az évadból.



A La Liga közölte, nem ért egyet a bírósági döntéssel, és fellebbezni fog.

Kép: Europa Press News/Europa Press via Getty Images