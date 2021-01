A második helyen álló MOL Fehérvár FC 2-1-re kikapott Kisvárdán a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójában elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésen.

A hazai csapat az előző hat bajnoki találkozóján nem tudott nyerni, ötször döntetlent játszott egyszer pedig - éppen szerdai ellenfelétől december 18-án, Székesfehérváron 3-0-ra - kikapott. Mostani sikerével viszont a hatodik helyről feljött a harmadikra.

A szeptember végi összecsapást a Fehérvár kérésére halasztották el, mert akkor az Európa-liga selejtezőjében készült sorsdöntő mérkőzésre a főtáblára jutásért.

OTP Bank Liga, 5. forduló:

Kisvárda Master Good-MOL Fehérvár FC 2-1 (1-1)



Kisvárda, zárt kapuk mögött, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Simovic (22.), Sassá (58.), illetve Fiola (28.)

sárga lap: Lucas (5.), Sassá (20.), Leoni (26.), Hej (60.), illetve Fiola (25.), Rus (35.), Stopira (82.)

Kisvárda:



Dombó - Hej, Ene (Melnyik, 30.), Cirkovic, Leoni - Lucas (Zlicic, 88.), Karabeljov, Simovic - Sassá (Kovácsréti, 76.), Viana (Jelena, 87.), Bumba (Navratil, 75.)

Fehérvár:



Rockov - Bolla (Szabó, 83.), Rus, Stopira, Fiola - Alef, Houri (Kovács, 73.), Pinto (Hangya, 62.) - Petrjak (Nego, 62.), Zivzivadze (Nikolics, 73.), Bamgboye

Kiegyensúlyozott, élvezetes játékot hozott az első félidő. Többet támadott a Fehérvár, de nem tudott kialakítani sok komoly helyzetet, aminek elsősorban az volt az oka, hogy a Kisvárda szervezetten futballozott.



Az első bő negyedórában mindkét oldalon akadt egy-egy nagy lehetőség, amely kimaradt, azután a Kisvárda szerzett vezetést, majd hamar egyenlített a vendégcsapat.









A folytatásban is igyekezett irányítani a Fehérvár, de a kisvárdai akciókban is volt gólveszély.



A szünet után gyakrabban próbálkozott támadásvezetéssel a hazai együttes, amely szépen passzolgatva hozta fel a labdát több alkalommal is. Az egyik pontos akció végén ismét előnybe került a Kisvárda, és ezután, ha lehet, még szervezettebben játszott. Hiába tartotta a labdát a Fehérvár sokáig a hazai kapu előtt, komoly helyzetbe nem került, így pont nélkül zárta a mérkőzést.







Borítókép: Facebook.com/ Kisvárda Fc