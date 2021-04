A házigazda Zalaegerszeg 2-0-ra nyert a hozzá hasonlóan kiesés ellen küzdő, sereghajtó Diósgyőr ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának szombati játéknapján.

A hazaiak kispadján ezúttal debütált az új vezetőedző, Waltner Róbert, s az irányításával megszakadt a csapat négymeccses nyeretlenségi sorozata.

Ez volt a két együttes 50. találkozója az élvonalban, s ezúttal kiegyenlítődött a mérleg, 17 miskolci siker és 16 döntetlen mellett ugyanis megszületett a 17. ZTE-győzelem.

OTP Bank Liga, 27. forduló:

ZTE FC-Diósgyőri VTK 2-0 (1-0)



ZTE Aréna, zárt kapus, v.: Vad II.

gólszerzők: Szánthó (16.), Favorov (87.)

sárga lap: Könyves (4.), illetve Milovic (85.), Grozav (89.)

ZTE FC:



Demjén - Lesjak (Németh E., 72.), Kálnoki-Kis, Bobál, Bedi (Gergényi, 65.) - Sankovic, Favorov - Könyves, Tajti (Koszta, 72.), Szánthó (Babati, 65.) - Futács

Diósgyőri VTK:



Malenica - Polgár, Milovic, Soldo (Ivanovski, 62.) - Grgic, Márkvárt, Max (Molnár G., 62.), Marin - Drazic (Roshi, 80.), Suljic (Vanecek, 62.), Grozav

A két csapatnak nemcsak egymással, hanem a rendkívül erős széllel is meg kellett küzdenie, az első félidőben a hazaiak alkalmazkodtak jobban a körülményekhez. Szánthó remekbe szabott szabadrúgásgólján kívül is voltak ígéretes helyzeteik, míg a másik oldalon - bár többet birtokolta a labdát a Diósgyőr - igazán nagy veszélyben nem forgott a kapu, mert a védők mindig időben blokkoltak.



A szünet után átvette az irányítást a vendégcsapat, amely kapufáig is eljutott ugyan, de egyenlítenie nem sikerült. A zalaegerszegiek kontrázni próbáltak, kevés sikerrel, pedig voltak ziccereik is. A hajrában aztán mégis sikerült bebiztosítaniuk a győzelmüket egy szögletet követően, miután Favorov kapásból a kapuba bombázott.

Borítókép: Facebook.com/ ZTE