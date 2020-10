A Budapest Honvéd 2-2-es döntetlent játszott a vendég MOL Fehérvárral a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.



OTP Bank Liga, 7. forduló:

Budapest Honvéd FC-MOL Fehérvár FC 2-2 (1-0)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2378 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Balogh N. (45+1.), Traore (74.), illetve Nego (64.), Petrjak (67.)

sárga lap: Szendrei (58.), Lovric (75.), Ugrai (79.), illetve Nikolov (59.)

Budapest Honvéd:



Tujvel - Mezgrani, Batik, Kamber, Lovric, Tamás - Szendrei, Hidi, Zsótér (Ugrai, 70.) - Balogh N. (Baráth, 80.), Gazdag (Traore, 66.)



MOL Fehérvár:



Rockov - Bolla, Musliu, Stopira, Fiola (Hangya, 82.) - Nikolov, Houri - Nego, Bamgboye (Alef, 83.), Evandro (Petrjak, 55.) - Zivzivadze (Nikolics, 55.)

A vendégek a mérkőzés elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, helyzeteket is kidolgoztak, de azokat - elsősorban Zivzivadze révén - elpuskázták. A kispestiek sokszor beszorultak a saját térfelükre, és teljes intenzitással védekezni kényszerültek, a szünetben azonban így is náluk volt az előny: Gazdag szabadrúgása után a labda a lécről Balogh Norbert elé került, aki nem hibázott.



A szünet után is támadásban maradt a Fehérvár, és a Honvédban volt ugyan tartás, a vendégek a második félidő közepén kevesebb mint három perc alatt - Nego és Petrjak találatával - fordítottak. A 74. percben váratlanul, Rockov kapus hatalmas hibáját kihasználva Traore távoli fejesével egyenlített a Honvéd.



A hajrában a fehérvári támadásokban már nem volt kellő átütőerő, így azokat a hazaiak nagyobb izgalmaktól mentesen kivédekezték, és megőrizték az egyik pontot.



A két együttes sorozatban harmadszor nem bírt egymással. A Honvéd először ért el döntetlent a szezonban, pályaválasztóként pedig két vereség után először szerzett pontot. A Fehérvár veretlenségi sorozata immár nyolc mérkőzés óta tart a bajnokságban, viszont megszakadt a három találkozó óta tartó győzelmi szériája.

Borítókép: honvedfc.hu