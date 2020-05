A második helyen álló Fehérvár meglepetésre csak gól nélküli döntetlent játszott a Paks vendégeként szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában.

A hazaiak a bravúros pontszerzéssel együtt is kieső helyen állnak a tabellán.



OTP Bank Liga, 26. forduló:

Paksi FC-MOL Fehérvár FC 0-0



Paks, v.: Bogár

sárga lap: Windecker (34.), Könyves (39.), illetve Houri (40.), Nikolics (74.)

Paksi FC:

Rácz G. - Osváth (Poór, 89.), Szélpál, Kelemen, Szabó J. - Szakály D. (Bartha, 69.), Windecker (Kecskés, 69.), Balogh B. - Könyves (Hahn, 60.), Böde, Haraszti (Kulcsár, 69.)

MOL Fehérvár FC:

Kovácsik - Fiola (Rus, 22.), Juhász, Vinícius, Stopira - Pátkai, Houri (Nikolics, 66.) - Nego, Kovács I., Petrjak (Nikolov, 79.) - Hodzic (Szabó L., 79.)

A Paks kezdte aktívabban a találkozót, többször is eljutott a fehérvári kapu előterébe, igaz, veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani. A vendégek a gyors ellentámadásokra építettek, de ezek nem jártak sikerrel, Rácz kapust nem igazán tesztelték. Fiola sérülése és kényszerű kiválása, majd az ivószünet után sem változott a játék képe, s mivel a védelem mindkét oldalon jól működött, a szünetig nem született gólt.



A második félidő fehérvári helyzetekkel indult, majd a vendégek a folytatásban is többet birtokolták a labdát. Akaratukat azonban nem tudták ráerőltetni a házigazdákra, akik többször is kijöttek a térfelükről, bár a kaput nem veszélyeztették. A hajrára visszaesett az iram, gólszerzési lehetőség pedig már nem alakult ki egyik oldalon sem.



A Paks és az Újpest egy-egy hellyel hátrébb csúszott a tabellán a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában.

Mivel a ZTE pénteken begyűjtötte a három pontot az utolsó helyezett Kaposvár otthonában, a Paks került az utolsó előtti, szintén kiesést érő pozícióba, az Újpest pedig a tizedik.



A székesfehérvári együttes azzal együtt megerősítette második helyét, hogy nem tudott győzni, mert a mögötte álló Mezőkövesd vereséget szenvedett a Diósgyőr stadionjában. Ugyanakkor a Fehérvár hátránya nőhet a vasárnap pályára lépő éllovas Ferencvárossal szemben.

OTP Bank Liga, 26. forduló:

Kisvárda Master Good-Újpest FC 1-0

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0

Paksi FC-MOL Fehérvár FC 0-0

vasárnap játsszák:

Budapest Honvéd-Debreceni VSC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 18.55

Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 21.05

pénteken játszották:

Kaposvári Rákóczi FC-Zalaegerszeg 0-6

A tabella:

1. Ferencváros 25 18 5 2 47-20 59 pont

2. MOL Fehérvár FC 26 15 6 5 47-23 51

3. Mezőkövesd Zsóry FC 26 13 6 7 37-22 45

4. Diósgyőri VTK 26 12 4 10 36-33 40

5. Puskás Akadémia FC 25 10 9 6 39-31 39

6. Kisvárda Master Good 26 10 4 12 36-36 34

7. Budapest Honvéd 25 9 7 9 25-32 34

8. ZTE FC 26 8 7 11 40-37 31

9. Debreceni VSC 25 9 3 13 37-46 30

10. Újpest FC 26 8 5 13 31-39 29

11. Paksi FC 26 8 5 13 30-42 29

12. Kaposvári Rákóczi FC 26 3 1 22 19-63 10

A 27. forduló programja:

június 5., péntek

Debreceni VSC-Kaposvári Rákóczi FC 20.00

június 6., szombat

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 16.55

MOL Fehérvár FC-Kisvárda Master Good 19.00

Újpest FC-Budapest Honvéd 21.05

június 7., vasárnap:

Zalaegerszeg-Puskás Akadémia FC 18.55

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 21.05

Borítókép: Facebook/MOL Fehérvár FC