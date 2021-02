A Blikk információi szerint a 23. leggazdagabb magyar, Garancsi István lehet az Újpest új tulajdonosa.



Az újság arról ír, hogy Garancsi nagyjából 20 millió euróért, azaz közel 7,2 milliárd forintért veheti meg az együttest Roderick Duchatelet-től.



A lila-fehéreket 2011-ben vette meg a belga, a szurkolók azonban nem igazán tudtak vele megbékélni. Az, hogy Garancsi veheti át az irányítást, már 2019-ben is felvetődött, akkor azonban nem ütötték nyélbe az üzletet.



Amennyiben valósak a mostani hírek abban az esetben is előfordulhat, hogy papíron nem Garancsi lesz majd a tulajdonos. Mivel az üzletember tulajdonába tartozik a MOL Fehérvár együttese, és a jelenlegi szabályok szerint mindenki csak egy csapat tulajdonosa lehet, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a BÁV-ot és Főtaxit is birtokló Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke veszi át a klubot.



A Blikk arról is ír cikkében, hogy a lila-fehérek korábbi kedvence, Kovács Zoltán is visszatérhet az együtteshez.

Borítókép: molfehervarfc.hu