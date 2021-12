A háromszoros válogatott Futács Márkó az MTK Budapest labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

A fővárosi klub csütörtöki közleményében számolt be a szlovén bajnokság harmadik helyén álló Olimpija Ljubljanától érkező támadó szerződtetéséről.



Futács korábban a DVTK-ban, a MOL Fehérvárban és a ZTE-ben is szerepelt, 95 Magyarországon lejátszott tétmérkőzésén 33 gólig és 12 gólpasszig jutott.







A közlemény emlékeztet: a 196 centiméter magas csatár a 2016/17-es idényben horvát gólkirály lett a Hajduk Split színeiben, de légiósként megfordult többek között az angol Leicester, a Portsmouth, valamint a német Werder Bremen és Ingolstadt csapatainál is.



Az MTK honlapja arról nem ír, Futács mennyi időre kötelezte el magát.

