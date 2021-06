Szervezeti átalakításokkal folytatódik a DVSC egységesítése - jelentette be pénteken, sajtótájékoztatón Szabó Péter, a DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsának elnöke a Nagyerdei Stadionban.

A részletekről Ábrók Zsolt ügyvezető elmondta: a kézilabda esetében a felnőttcsapat új vezetőedzője Szilágyi Zoltán, a kézilabda akadémia szakmai igazgatója pedig Vida Gergő lesz. A fiatal szakember már majd évtizedes tapasztalattal rendelkezik, s úgy véli, meg fog tudni felelni az elvárásoknak. Ábrók Zsolt jelezte, elindult a kézilabda és a labdarúgás menedzsmentjének egységesítése, ez a folyamat hatékonyabbá teszi a munkát. Sportszakmai szempontból is döntések születtek, többek között a szervezeti átalakításról: a labdarúgó akadémián Kolbe Ádám az új szakmai igazgató, a nagy tekintélyű Herczeg András pedig akadémiai elnökként segíti tovább a debreceni futballt. Az akadémia neve megváltozik, a Debreceni Labdarúgó Akadémiából ezentúl DVSC Labdarúgó Akadémia lesz.

Herczeg András a tájékoztatón kiemelte: büszke arra, hogy a Loki évtizedek óta támaszkodhat a saját nevelésű tehetségekre, a legutóbbi keret esetében 27 játékosból 20 ilyen labdarúgó volt. Úgy gondolja, ez a továbbiakban is így lesz, sőt, akár több topjátékost is kinevelhet a DVSC. A szakember egyébként a DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsába is bekerült. Szabó Péter elnök ezzel összefüggésben azt mondta, Herczeg Andrásnak nagy szerepe lesz a felnőtt gárda és az akadémia egységes működésében. Kolbe Ádám 2008 óta utánpótlás edzőként dolgozik. Edzői pályafutását a debreceni olasz focisuliban kezdte, ahol hosszú évekig és eredményesen felelt a szakmai munkáért, majd 2018-ban a Videoton szerződtette. A Mol Fehérvár FC-nél az U6-U11 szekció szakmai vezetője volt két éven keresztül. Ezt követően a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatóságán a keleti régió szakmai vezetője volt. Ezzel párhuzamosan az utánpótlás válogatottak közül, az U18-as és az U19-es korosztály mellett töltött be asszisztens edzői pozíciót.

"Olyan rendszert szeretnénk jól és hatékonyan működtetni Debrecenben, amellyel értéket tudunk teremteni. Amelynek fókuszában mindig a gyerekek, a játékosok állnak. Ahol a korosztályos edzéseken olyan módszertani szempontok alapján dolgoznak az edzők, ami minden szempontból - technikai, taktikai, mentális, kondicionális szemszögből is - a gyerekek fejlődését szolgálja. Az a célunk, hogy olyan stabil, értő tudást teremtsünk meg a játékosoknál, egyéni, csoport, és csapat taktikai szempontból, amit a pályafutásuk során hatékonyan és eredményesen tudnak használni" - vázolta az elképzeléseit a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója.

