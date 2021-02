A honvedfc.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Megérkezett Kispestre a szabadságharcos?

Legyen úgy, hogy valamiféle forradalmat tudunk csinálni együtt – válaszolta Horváth Ferenc, aki a Nemzeti Sportnak adott, tavaly októberi interjújában olyan szabadságharcosnak nevezte magát, aki a lehetetlennek tűnő feladatokat is vállalja. – Abban kell megváltoztatni a játékosokat, hogy szenvedéllyel, alázattal és agresszívebben futballozzanak.

Emellett miben kell még változni, javulni?

A cél, hogy a csapat jól működjön együtt, hiszen az egy dolog, hogy jó játékosok vannak a keretben, az meg egy másik, hogy ez az együttes jól funkcionáljon, hogy a nevek helyett most már eredmények legyenek!

Mennyire vonzanak a lehetetlen feladatok?

Jobban örülnék egyszer egy olyannak, ami nem Mission Impossible, de mivel Tom Cruise-rajongó vagyok, így mondhatom, hozzá vagyok szokva az ilyen helyzetekhez is.

Mi a kedvenc filmed? A menekülés a győzelembe?

A Pulp ficton, mivel nemcsak Tom Cruise-t, hanem Quentin Tarantinót is nagyon kedvelem.

Az elmúlt időszakban nyilván több időd volt a filmnézésre, hogyan telt számodra az edzői kényszerpihenő?

Megműtötték a térdemet, mert elkopott és egy protézist kellett betenni, ami eléggé odavágott. Edzettem elég sokat, az utóbbi időben 9 éves gyerekekkel foglalkoztam, mivel a fiam 9 éves, focizik és az ő csapatának tartottam edzéseket. Foglalkoztam a támadókkal, ami engem egyébként is nagyon érdekel, tartom ugyanis, hogy a támadóknak külön lelkületük van, szerintem minden edzőnek külön kell foglalkoznia velük, mert nem mindegy, hogy egy nulláról, vagy nulla egyről indul egy mérkőzés. Természetesen minden játékos fontos, azonban egy jó támadó legalább annyit számít, mint egy jó kapus. Ha folyamatosan tudsz gólt lőni, úgy azért könnyebb a foci.

Korábbi válogatott csatárként ebben lehet is tapasztalatod, illetve hiteled a játékosok előtt.

Ebben a témában mindenképp hiteles vagyok, ha másban nem is. Ezt nem lehet elvenni tőlem, száz gól felett rúgtam Magyarországon, szóval nagyjából ismerem azért a csatárok lélektanát.

Hiányzott már a napi szintű NB I-es edzői munka?

Amikor eljöttem a Haladástól, akkor az elején nem nagyon, a végén viszont már őrülten. Elviselhetetlen voltam otthon, leraktak egy poharat, felemelték, már töröltem is le az asztalt.

Azt hittem, azt mondod, hogy elkezdted mozgatni a poharat, mintha taktikai tábla lenne az asztal.

Nem, azért ez nem történt meg, de olyan dolgokat csináltam otthon, amiket régebben nem. Ezért is kezdtem el edzeni a fiamékkal, mert annyira hiányzott már, hogy kint legyek a pályán, hogy történjen velem valami, ami a futballal kapcsolatos, és nagyon élveztem is.

Ugye emlékszel rá, melyik csapat ellen ültél először NB I-es kispadon?

A Honvéd ellen, ugye? Marco Rossi volt a Honvéd edzője, 2–1-re nyertünk, ezt a debütálást most is elfogadnám.

Nem ez a legkönnyebb bemutatkozás azért. Nyitány a Fradi ellen, majd következik a PAFC, az MTK és a Kisvárda.

Nem könnyű? Játszol az elsővel, a másodikkal, negyedikkel és az ötödikkel. Ennél nehezebb csak akkor lehetne, ha a harmadik ellen is játszanál, de őket szerencsére már legyőztük. Nem egyszerű, de hát mi egyszerű ebben a helyzetben? Pont pár napja nyilatkoztam, hogy nem ugrok többet bele ilyenbe, aztán tessék, itt ülök veled szemben és egy ilyen helyzetről beszélek. Lehet, hogy ez a karmám, hogy megoldjam ezeket.



Mi döntött a Honvéd ajánlata mellett?

A gyorsaság. Nagyon hirtelen jött és nem volt időm átgondolni. Komolyra fordítva a szót, tényleg nem számítottam erre, és bár azt mondtam, hogy az ember szeretne más helyzetben átvenni egy csapatot, de mégis a Honvédról van szó. Itt lakom a közelben, Szigetszentmiklóson, ezer szállal kötődöm Kispesthez, anyám, apám itt van eltemetve, tulajdonképpen a Bozsik Aréna kapufája mögött, öcsém még mindig Kispesten lakik, szóval rengeteg dolog köt ide. Gyerekként a Honvédban játszottam, van kötődésem a klubhoz, ezért is gondoltam úgy, hogy ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni.

Felelevenedtek a gyerekkori emlékek, amikor megkerestek a Honvéd vezetői?

Akkor még nem is annyira, de amikor jöttem az edzőközpontba, akkor sok minden eszembe jutott. Nagyon szegény családból származom, nem volt mindig vidám a gyerekkorom, de ahogy errefelé autóztam, megdobbant a szívem.

A játékospályafutásodat és az edzői karrieredet nézve is nagy utat jártál be.

Pont az jutott eszembe, hogy akkor ez most egy keret lesz az életemben? Itt kezdtem és itt hagyok abba mindent, ami a futballal kapcsolatos? (nevet)



Székfoglalódban azt mondtad a játékosoknak, hogy nehéz két és fél hónap áll előttük, a kemény munkában hiszel és értékeled is, ha valakitől ezt az attitűdöt látod. A kemény munka egyfajta edzői ars poeticád is?

Abszolút, már játékosként is nagyon melós voltam, nagyon szerettem dolgozni, amit el is várok mindenkitől. Főleg egy ilyen helyzetben. Ha valaki egy ilyen klubban futballozhat és nem tesz meg mindent, akkor az futballcsalás. Az csalás a játékkal, a klubbal, mindennel szemben. Az a játékos nem való futballpályára, aki egy ilyen klubban nem szakad meg. Az persze már más lapra tartozik, hogy esetleg hogyan alakulnak a dolgaink, de az alap, hogy meg kell szakadni ezért a klubért, hiszen a klub az életéért harcol. Én Kispestnek abban a bugyrában nőttem fel, ami egy keményebb vidék volt, ott az emberek nap, mint nap azért küzdenek, hogy megéljenek. Nekem ezt is jelenti Kispest, ez van az én fejemben, ilyen csapatot is szeretnék csinálni.

Hogyan látod a bennmaradási esélyeinket?

Említettem a fiúknak is, hogy mindenki azt mondja, milyen jó kerete van a Honvédnak és ezzel a kerettel nem lehet kiesni. Hát de, ki lehet. Nem mondhatjuk azt, hogy biztos a bennmaradás, mert nagyon jó játékosok alkotják a keretet. Itt és most arra van szükség, hogy elkezdjünk nyerni. Nyerni kell, nincs más út, be kell bizonyítani, hogy tényleg jó kerete van a Honvédnak! Az ellenfelek edzői minden meccs előtt lenyilatkozzák, milyen erős a Honvéd, viszont ha ránézel a tabellára, azt látod, a vonal alatt van a csapat. Akkor valami nem oké.

A 91. perces góllal eldőlő Haladás–Honvéd meccs után azt nyilatkoztad a szombathelyiek edzőjeként, hogy már csak kecskét nem áldoztatok a kezdőkörben a siker érdekében. Kispesten kell ilyen áldozatot bemutatni?

Ha erre van szükség, bármikor.



Jól látjuk, hogy a Honvéd tiszteletére fodrásznál voltál?

Ez jól hangzik, de nem teljesen így történt. A családdal nézzük a Viking című sorozatot, abban van a vikingeknek olyan hajuk, hogy két oldalt le van borotválva, és mivel mindkét fiamnak ilyen frizurája van, megfűztek, hogy én is szálljak be ebbe. Úgy voltam vele, vélhetően májusig úgyse lesz edzői munkám, úgyse lát senki, ezért három nappal ezelőtt a feleségem levágta a hajam. Erre jött a Honvéd megkeresése. Majd sokat leszek sapkában, ezt megígérem.

A beszélgetésünk elején citált interjúban arról is beszéltél, hogy a Balmazújváros és a Haladás búcsúja után okosan kell választanod, jól kell teljesítened, hiszen ha még egy csapattal kiesel, akkor nem számít, mi és hogyan történt, rossz edzőnek könyvelnek el. Ez mekkora motiváció a számodra?

Nagyon nagy! Egyrészt nagyon sok idő telt el a legutóbbi munkavállalásom óta, fel vagyok töltődve, nagyon vágyom a sikerre. Bár számszerűleg mindkét kiesés kudarc, mégsem tartom teljesen annak. És igen, szeretném megmutatni azt is, hogy ebben a helyzetben sikerrel tudok járni, megígérhetem, bármit megteszek ezért, amire csak szükség van a sikeres szerepléshez!

Forrás: honvedfc.hu

Borítókép: honvedfc.hu