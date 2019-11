Az OTP Bank Liga 13. fordulójának szombati játéknapján vereséget szenvedett az eddigi éllovas, Mol Fehérvár Fc, ezzel elvesztve vezető pozícióját. A tabella élén jelenleg a Kaposvárt hazai pályán legyőző Mezőkövesd áll, a Ferencváros győzelmével azonban ez megváltozhat.

A Fradi jelenleg 26 ponttal a tabella 3. helyét foglalja el, míg a Mezőkövesd 27 ponttal rendelkezik. Amennyiben a zöld-fehérek győzni tudnak az Üllői úton, 29 pontjukkal átveszik a vezetést, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak a bajnokságban mint a dobogón szereplő együttesek.



Győzelmével az élre állhat a Fradi.

Fotó: Facebook.com/FerencvárosiTornaClub

Az FTC legutóbb felkészülési mérkőzésen lépett pályára, és ott vereséget szenvedett a Pakstól, ennek ellenére jó formában várja a találkozót. Az NBI-ben 8 mérkőzés óta nem talált legyőzőre, a legutóbbi fordulóban pedig 4 év után sikerült nyernie a Dercecen ellen.



Így örültek a zöld-fehérek az előző ZTE elleni találkozón.

Fotó: Facebook.com/FerencvárosiTornaClub

Fradi hazai pályán szinte legyőzhetetlennek tűnik, és mellettük szól az is, hogy az Európa Ligában való szereplésük miatt nagyobb meccsrutinjuk van.

Ennek ellenére a 3 meccs óta veretlen ZTE ellen nem számíthatnak könnyű győzelemre.

"A hét második felében már teljes kerettel dolgozhattunk, a válogatott játékosok értékes tapasztalatokkal térhettek vissza. Legutóbb nem volt könnyű megszerezni a győzelmet a Zalaegerszeg ellen, hiszen a mérkőzés utolsó perceiben sikerült a fordítás. Nekem ez is mutatja, hogy egy jól szervezett, stabilan játszó csapatról beszélünk, amely mindent megtesz azért, hogy jól szerepeljen. Akkor sikerült megtalálnunk az ellenszert, most is az lesz a feladatunk, hogy mindent megtegyünk a három pontért" - nyilatkozta a Fradi.hu-nak a Ferencváros vezetőedzője, Sergej Rebrov.



Rebrov nehéz mérkőzésre számít.

Fotó: Fradi.hu

Bár a zalai csapat az utolsó előtti helyen tanyázik, erős játékosálománnyal rendelkezik, és az elmúlt mérkőzések alapján elmondható, hogy a csapatuk mostanra kezd összeállni.

Kemény összecsapásra számíthatunk tehát, de a Ferencváros játékosai szerint hazai pályán csak a győzelem elfogadható részükről.

Borítókép: Facebook.com/FerencvárosiTornaClub