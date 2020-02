Harmincnyolc éves korában elhunyt a DVTK és a Ferencváros egykori labdarúgója Halgas Tibor.

A hírről Dunai Ede író számolt be közösségi oldalán.



"A tragédia kedden este a Ferihegyi úton történt. Tibit személyesen is jól ismertem, a felesége éveken át a tanítványom volt, aki imádta a snookert, és aki imádta a férjét és tündéri kislányukat.

Nehezen találom a szavakat, alig akarom elhinni, ami történt” - számolt be az író.









A Ferencváros, a Pápa, a Diósgyőr, a Soroksár, a BKV Előre, a Cegléd, a Kazincbarcika és az RKSK egykori labdarúgója tragikus kimenetelű autóbalesetet szenvedett.



A tragédia tegnap este a ferihegyi gyorsforgalmi úton történt.



Halgas 1999-ben a Ferencvárosban kezdte pályafutását, ahol négy éven át játszott, 2001-ben a bajnokcsapat tagja volt.



A 2001-02-es szezonban Pápán volt kölcsönben, a Ferencvárosban 2003-ig volt.



Innen került Diósgyőrbe, ahol négy évet töltött, 46 mérkőzésen 2 gólt lőtt. 2007-ben távozott Diósgyőrből Soroksárra, ahonnan a BKV Előre együtteséhez szerződött. Majd visszatért Diósgyőrbe, ahol már csak egy mérkőzésen lépett pályára.



Második diósgyőri időszak alatt kölcsönben szerepelt a Ceglédnél, itt fejezte be pályafutását.



Borítókép: Üllői129.hu