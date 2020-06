A brazil származású magyar válogatott hátvéd, Vinícius Paulo kilenc év után távozik a MOL Fehérvár FC-től.

A klub honlapjának csütörtöki híre emlékeztet arra, hogy a székesfehérvári csapat 2011-ben szerződtette az akkor 21 esztendős játékost, aki az azóta eltelt időben két bajnoki címet, illetve egy-egy Magyar Kupa-, Szuperkupa- és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett.



Vinícius eddig 197 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, továbbá 43 nemzetközi tétmeccsen szerepelt a Fehérvár játékosaként. 2017-ben Székesfehérváron magyar állampolgársági esküt tett, majd nem sokkal később be is mutatkozott a magyar válogatottban egy Portugália elleni idegenbeli vb-selejtezőn. A nemzeti csapatban hét alkalommal szerepelt - áll a klub honlapján.



"Szeretném mindenkinek, csapattársaimnak, edzőimnek, a stáb tagjainak és a klubnál dolgozóknak, valamint természetesen a szurkolóknak és a városnak is megköszönni az elmúlt majdnem kilenc évet. Soha nem felejtem el az itt eltöltött időt és a közösen elért sikereket" - mondta Vinícius Paulo.



Kovács Zoltán sportigazgató elmondta, többször is tárgyaltak a játékossal szerződése meghosszabbításáról, azonban nem tudtak megegyezni, így a védő június 30. után szabadon igazolhatóvá válik.



"Vinícus a klub történetének egyik meghatározó alakja, akit mindig szívesen látunk majd Sóstón a jövőben is. Köszönjük a munkáját, amellyel számtalan sikerből vette ki a részét, további pályafutásához sok sikert kívánunk" - mondta Kovács Zoltán.

Borítókép: Facebook/Paulo Vinícius