Január végén bontott szerződést a Ferencvárosi TC-vel Sigér Dávid. A 14-szeres válogatott középpályás nem sokáig maradt csapat nélkül. Február 5-én a Fehérvár FC jelentette be.

"A megbeszélések során nagyon jó érzés volt, hogy szívesen látnának Fehérváron. Amikor vendégként itt jártam, mindig jó benyomásokat tett rám a környezet. Örülök, hogy egy nagy presztízsű, erős klubnál folytatom, amely korábban itthon és nemzetközi szinten is szép sikereket ért el, bízom benne, hogy nekem is hasonló eredményekben lesz szerepem ebben az új érában. Emlékszem, játszottam még a régi stadionban is, Mezőkövesd játékosként, úgy jöttünk Fehérvárra, hogy bekkeljük ki a 0-0-át - majdnem sikerült (nevet - szerk.).

Azóta rengeteg minden történt. Nagyon örülök, hogy megérkeztem az NB I-be, átigazolhattam a Balmazújvárosból a Ferencvárosba, jöttek a nemzetközi mérkőzések, a válogatott meghívók - nagyon szép pillanatokra tudok visszaemlékezni. Viszont nem szeretnék itt megállni! Rengeteg energiát érzek magamban, képes vagyok megvalósítani további nagy célokat egy olyan csapatban, ahol ugyanarra vágynak, mint én” - idézi a futballistát a székesfehérváriak hivatalos honapja.

Sigér 18-as mezben szerepel majd, szerdán a Kisvárda FC ellen debütálhat új csapatában.

