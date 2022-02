Közel 13 millió euróval, 133,43 millióról 146,35 millió euróra nőtt egy év alatt a labdarúgó NB I-ben szereplő 12 csapat keretének összértéke. Az akkori 336-hoz képest csak öttel több, 341 játékost foglalkoztatnak az élvonalbeli klubok.

Ezzel együtt 423 ezerről 429 ezer euróra emelkedett az OTP Bank Ligában szereplő játékosok átlagértéke - derül ki a mértékadó Transfermarkt átigazolási hírportál adataiból. Az MTI a hazai átigazolási időszak február 14-i zárása után tekintette át a hazai labdarúgás helyzetét. Ebből többek között az is kiderül, az elmúlt két esztendőben Bajnokok Ligája-, majd Európa-liga-csoportkörben szerepelt Ferencváros tavaly február 15-éhez képest közel másfélszeresére - 31,25 millióról 45,3 millióra növelte - keretének összértékét, amely így jelenleg több mint hétszerese a lista utolsó helyén lévő, a zöld-fehérek által vasárnap idegenben 3-1-re legyőzött Zalaegerszegénél (6,1 millió). Az elmúlt egy évben pénzügyileg a Gyirmót fejlődött a legdinamikusabban: megduplázta játékosai összértékét, amely tavaly ilyenkor - amikor még az NB II-ben szerepelt - még csak 3,18 millió euró volt, most pedig 6,38 millió, amellyel jelenleg tizedik a pénzügyi rangsorban. A Gyirmót - a ZTE mellett - a Paksot (6,25 millió) előzi meg a listán.

Az FTC bajnoki címe nem lenne meglepetés, hiszen labdarúgóinak összértéke több mint kétszerese a papíron második MOL Fehérvárénál (21,1 millió euró), amely pontjai alapján most csak negyedik az élvonalban. A Kisvárda jócskán erején felül teljesít, hiszen a 8,25 millió eurós keretével hatodik a pénzügyi rangsorban, a bajnokságban viszont jelenleg harmadik, míg a kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató Paks az említett 11. helyéhez képest ötödik az NB I-ben. Az alulteljesítő klubok közül - a Fehérváron kívül - a Honvédot és az Újpestet kell megemlíteni, hiszen a kispestiek a keretük alapján negyedikek, a tabellán viszont a nyolcadikok, míg a bajnokságban sereghajtó lila-fehérek a keretösszegük szerint ötödikek. Hozzá kell azonban tenni, hogy tavaly december közepéhez képest a Gyirmót (34,9 százalék) után a még kedden délután is új igazolást bejelentő Újpest növelte legjobban a keretének összértékét (26,8 százalékkal). Csak kis mértékben, 44,6 százalékról 47,5-re emelkedett a külföldi játékosok aránya, tehát majdnem minden második játékos idegenlégiós az NB I-ben (341-ből 162). A legtöbb külföldit, 24-et a Ferencváros alkalmazza, majd a Mezőkövesd következik a sorban hússzal. A Paksban nincs légiós és a Debrecenben is csak hat. Az átigazolási hírportál szerint karácsony óta több mint 120 tranzakció történt a hazai élvonalban, ezek többsége kölcsönadás, illetve lejárt szerződésű játékosok ingyenes leigazolása volt. A Gyirmót például csak ilyen labdarúgókat szerződtetett.

A magyar klubok általában nem hozzák nyilvánosságra az átigazolási összegeket, ennek ellenére a Transfermarkt alkalmanként ilyen adatokat is közöl. Ezek alapján az NB I-be télen szerződtetett labdarúgók listájának élén holtversenyben az FTC két játékosa, a nigériai Fortune Bassey és a brazil Marquinhos áll 1,5-1,5 millió euróval, őket a szintén a zöld-fehérekhez került nigériai Anderson Esiti (1 millió) és argentin Carlos Auzqui (800 ezer euró), majd a Fehérvár által leigazolt ukrán Artem Sabanov követi (700 ezer). A legnagyobb eladás is a Ferencvároshoz köthető, a Transfermarkt szerint 4 millió eurót kapott az albán Myrto Uzuniért a spanyol Granadától. Ez azt jelenti, hogy ebből az összegből három játékost vásárolhatott a Bajnokok Ligája csoportkörét megcélzó címvédő. Jó üzletet az MTK kötött még, hiszen Vancsa Zalánért 3 millió euró jár neki a belga Lommeltől - legalábbis az átigazolási portál szerint.

A nem közölt összegekért szerződtetett labdarúgók közül ki kell emelni a Fehérvárra került két középpályást, az osztrák Peter Zuljt és az ukrán Bohdan Lednyevet, előbbi értékét 1,7 millió, utóbbiét 1,5 millió euróra becsüli a Transfermarkt. Az NB I tíz legértékesebb játékosából nyolcan a Ferencvárosban, ketten pedig a MOL Fehérvárban futballoznak. Az első két helyen a zöld-fehérek brazil középcsatára, Marqiunhos (3,8 millió euró) és az argentin jobbszélső, Carlos Auzqui áll (3,5 millió euró). Őket a szintén a zöld-fehéreknél játszó tunéziai középpályás, Aissa Laidouni követi (3 millió euró). A két fehérvári a 2 millió euróval holtversenyben nyolcadik ukrán Ivan Petrjak és a honosított Nego Loic. Az itthon játszó magyar futballisták közül az FTC kapusát, Dibusz Dénest (2,7 millió euró) taksálja a legmagasabb értékűre az átigazolási hírportál, aki ezzel negyedik a rangsorban.

Borítókép: fradi.hu