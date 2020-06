A házigazda Diósgyőr 1-1-es döntetlent játszott a Zalaegerszeggel a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának szerdai első mérkőzésén.

A kiesés ellen küzdő vendégeknek ezzel megszakadt a hárommeccses győzelmi sorozatuk, de így is hat találkozó óta veretlenek a bajnokságban.



OTP Bank Liga, 28. forduló:

Diósgyőri VTK-ZTE FC 1-1 (0-0)



Diósgyőri Stadion, 2895 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Szépe (68., öngól), illetve Bolla (80.)

sárga lap: Brkovic (35.), Sesztakov (72.), Korbély (83.), illetve Radó (61.), Bőle (82.)

Diósgyőr:

Danilovic - Sesztakov (Vági, 79.), Polgár, Brkovic, Memolla - Hasani (Korbély, 60.), Adukor (Márkvárt, 60.), Molnár G., Iszlai, Kiss T. (Cortes, 82.) - Ivanovszki (Tabakovic, 60.)

ZTE FC:

Demjén - Bobál D., Szépe, Katanec, Tamás K. (Mitrovic, 70.) - Lesjak (Bolla, 60.), Babati (Bobál G., 70.), Bedi, Ostrek (Bőle, 60.) - Ikoba (Radó, 60.)



Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mindkét fél részéről óvatos játékkal kezdődött, majd azzal is folytatódott a találkozó. Leginkább a mezőnyben folyt a küzdelem, labdabirtoklási fölényt egyik csapat sem tudott kialakítani és sokáig helyzetet sem nagyon láthatott a közönség. A első félidőben mindkét együttesnek mindössze egy-egy kaput eltaláló lövése akadt.



A fordulás után sem változott sokat a játék képe, majd a 60. percben mindkét edző hármat-hármat cserélt. Ezután úgy tűnt, aktívabbá válik a ZTE, a vezetést azonban mégis a Diósgyőr szerezte meg: egy szögletet követően a menteni igyekvő vendég védő, Szépe védhetetlenül fejelt a saját kapujába.



A gól felpörgette az iramot, a hazaiak szerették volna megduplázni előnyüket, a zalaegerszegiek pedig hajtottak az egyenlítésre, és ez össze is jött nekik. A hajrá is lendületes, izgalmas játékot hozott, mindkét együttes meg akarta szerezni a győzelmet, de több gól már nem született.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt