Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa megkapta Messi ajándékát, amit a Budweiser ajánlott fel minden kapusnak, akinek az argentin bevette a hálóját.

Lionel Messi még decemberben döntötte meg Pelé egy csapatban szerzett gólrekordját.

A Budweiser amerikai sörgyártó ekkor úgy döntött, minden kapust díszdobozos egyedi sorszámmal ellátott sörrel kárpótolnak Messi találatáért.

Így került a 636-os sorszámú ital az Üllői útra.

Messi azóta már 648 gólnál jár, így további hálóőrök is várhatják a futárt az ajándékkal.

Hey Lionel,

Your gift has arrived to Hungary too

Congratulations for your record! pic.twitter.com/9OymUNyuYA