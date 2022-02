A fradi.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Az FTC vezetőedzője szerint a paksiak első gólja döntően befolyásolta a vasárnapi meccs kimenetelét.

Mint megírtuk, magyar bajnok férfi labdarúgócsapatunk vasárnap hazai pályán 3-0-s vereséget szenvedett a Paksi FC-től az OTP Bank Liga 19. fordulójában. A mérkőzést követően vezetőedzőnk, Sztanyiszlav Csercseszov sajtótájékoztatón értékelt.

- Szerintem elsősorban a semmiből kapott első gól volt, ami döntően hatott a Paks elleni mérkőzésre. Az is nagyon nagy probléma volt, hogy az elejétől kezdve túl lassan játszottunk, nem ezt beszéltük meg a mérkőzés előtt. Próbáltunk még a meccs közben változtatni, ezzel javítani a helyzetünkön, de ha a lehetőségeinket nem használjuk ki, ilyen vereség lesz a meccsből. A harmadik gól végképp eldöntötte a párharc sorsát – kezdte az orosz szakember, aki kérdésre válaszolva elismerte: a vasárnapi játék nem volt az igazi. - Főleg az első félidőben játszottunk nagyon lassan. A szünetben azt próbáltam elmagyarázni, hogy a hátrányból hogyan kéne felállnunk. A második játékrészben is talán egy kicsit nyomás alatt kezdtünk. Most kaptunk vissza három játékost az Afrika-kupáról, így mostantól teljes kerettel dolgozunk tovább azon, hogy mielőbb megismerjük egymást.

Egy újságíró azzal szembesítette a trénert, hogy együttesünk az idén eddig lejátszott három bajnokiján csupán egy gólt szerzett.

- Valóban kevés gólt lőttünk az eddigi mérkőzéseken, viszont a helyzetkialakítással elégedett vagyok. Az előző bajnokin 1-0-ra nyertünk, de lőhettünk volna 3-4 gólt is, ha jobban kihasználjuk a lehetőségeinket. A vasárnapi egy abszolút megérdemelt vereség volt, de nyugodt fejjel kell továbbmennünk – felelte Csercseszov.

Együttesünk legközelebb február 9-én, szerdán lép pályára, akkor a Vasas FC vendégei leszünk a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.

