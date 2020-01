Válogatott középcsatárral bővül a Budapest Honvéd kerete, miután klubunk megegyezett a dán Midtjylland gárdájával, így a Costa Rica-i Mayron George kölcsönben a kispesti klubhoz igazol.

A 13-szoros válogatott támadó a Honvéd első Costa Rica-i légiósa – viszont nem az első közép-amerikai, hiszen korábban nálunk futballozott a 99-szeres panamai válogatott Anibal Godoy, aki most Baráth Botonddal egyetemen az amerikai ligában szerepel –, s korábban Görögországban, Dániában és Norvégiában is szerepelt.

A 26 esztendős támadó már 21 évesen Európába igazolt – előtte otthon 89 bajnokin 18 gól és 10 gólpassz volt a mérlege –, a görög OFI Kréta légósaként futballozott először a kontinensen majd észak felé vette az irányt. A dán bajnokságban 82 mérkőzésen 22 gól és 3 gólpassz a mérlege, átlagosan 188 percenként talált be. Az őszi szezonban a norvég Valerenga kölcsönjátékosa volt, tavasszal pedig nálunk szerepel majd, s bízunk benne, hogy sikeres időszak áll előttünk.

„Jó lehetőség számomra, hogy a Honvédhoz szerződtem, olyan csapatot szerettem volna, ahol minél több játéklehetőséghez jutok, a Honvéd pedig nagyszerű klubnak tűnik, amelyet remek emberek vesznek körül – kezdte székfoglalójában Mayron George. – Alig várom, hogy megismerjem a csapattársakat és elkezdjük a közös munkát a stábbal. Igyekszem majd a lehető legtöbbet hozzátenni a csapat sikeréhez. Természetesen ismerem a legendás Puskás Ferencet, mint ahogyan szerintem mindenki a futball világában. Tudom, hogy a Honvédban játszott és már csak ezért is megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek. Nagyszerű érzés abban a klubban játszani, ahol egykor ilyen kiváló játékos is szerepelt. Micsoda történelmet írt! Ami engem illet, nem szeretek sokat beszélni magamról, hamarosan megismernek majd a szurkolók. Látni fogják, hogy elkötelezett vagyok a csapat iránt, keményen dolgozom a klubért, és mivel csatár vagyok, természetesen gólokat szeretnék majd szerezni! Minden meccsen a legjobbamat akarom nyújtani. Az első célom, hogy sikeresen mutatkozzak be a Honvédban, gólokat szeretnék lőni és segíteni a csapatot!”

Mayron George is a 22 years old Center forward. He is big, strong and fast, so he could become a great striker in a bigger League in the furture. he is a natural finisher.