Számtalan híresztelés kapott szárnyra, mióta Bölöni László bejelentette, a következő szezonban már nem ő lesz a belga Royal Antwerp labdarúgó-csapatának edzője, a legérdekesebb azonban minden kétséget kizáróan a legutóbbi, mely szerint a marosvásárhelyi szakember lesz a Ferencváros következő trénere.



A hír elsőként a Gazeta Sporturilor román sportnapilap internetes platformján jelent meg szerda este, amit hamarosan a Nemzeti Sport és több ferencvárosi szurkolói oldal is átvett. A román lap forrásaira hivatkozva egyenesen azt írtja, a felek között már közel a megállapodás, a Franciaországban tartózkodó Bölöni a napokban Budapestre utazik. Ahol egyébként a 67 éves szakember idős édesanyja is él.



„A Fradinál vannak 800.000 eurót kereső játékosok is, így a klubnak nem okoz gondot akár egy millió eurónál is nagyobb fizetést biztosítani egy olyan edzőnek, akivel európai sikerekre törhet”, idézi a Gazeta Sporturilor a meg nem nevezett forrását.



A híresztelésnek hitelt adhat, hogy a napokban a török sajtó kész tényként említette: az isztambuli Fenerbahce a Ferencváros edzőjét, az ukrán Szerhij Rebrovot szeretné leültetni csapata kispadjára. Ellentmond viszont mindennek, hogy az elmúlt hetekben nem csak Rebrov, de segítői is meghosszabbították szerződésüket a Fradival. Amely jelenleg 9 ponttal vezeti a bajnokságot a MOL Fehérvár előtt.



