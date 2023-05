A már bajnok Ferencváros hazai pályán 3-0-ra győzött a Kisvárda ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában.

A zöld-fehérek pénteken, a Kecskemét vereségének köszönhetően játék nélkül szerezték meg történetük 34. bajnoki elsőségét.

OTP Bank Liga, 30. forduló: Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 3-0 (0-0)

Újpest FC-Vasas FC 1-1

Paksi FC-Debreceni VSC 0-0

pénteken játszották:

Budapest Honvéd-Kecskeméti TE 1-0

vasárnap játsszák:

ZTE FC-Puskás Akadémia FC 15.00

MOL Fehérvár FC-Mezőkövesd Zsóry FC 19.30

Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, és korán vezetést is szerezhetett volna, de az Újpest ellen duplázó Amer Gojak fejesgólját les miatt érvénytelenítették. A zöld-fehérek komoly nyomás alatt tartották riválisukat, a Kisvárda gyors kontrákkal próbált veszélyeztetni, viszonylag kevés sikerrel. A fordulást követően a Ferencváros gyorsan eldöntötte a három pont sorsát, a 49. percben az előrehúzódó Pászka Lóránd fejelt közvetlen közelről a hálóba, majd az 52. percben, egy hasonló akció végén, a szünetben csereként pályára lépő, 18. születésnapját ünneplő Lisztes Krisztián lőtt a hálóba. Előbbi először volt eredményes a Ferencváros színeiben, utóbbi pedig továbbra is remek formában van, az utóbbi hat bajnokin már ötödször volt eredményes. Nem sokkal később a védő Sammy Mmaee is betalált, a Ferencváros pedig ezen kívül is számos gólhelyzetet kidolgozott, Dibusz Dénes szinte munka nélküli volt ezen a találkozón.

