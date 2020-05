A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója szombaton, Felcsúton, ahol bemutatták a Labdarúgás és tudomány című tanulmánykötetet.



A Puskás Akadémia és a Testnevelési Egyetem együttműködésében született könyv bemutatóján a kormányfő azt hangsúlyozta: talán nem véletlen, hogy Trianon után volt a magyar futball első aranykora, majd a második világháborút követően, az ötvenes években az Aranycsapat időszaka. Akkoriban a zöld gyepen a megszálló ország csapatát is le lehetett győzni, tehát a futballt a kultúra és a történelem részeként kell kezelni - fűzte hozzá.



Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy "a magyar futball alapvetően a zseniális megsejtések és ihletettség története", vagyis maga a művészet.



A miniszterelnök úgy vélte, "a futball maga az élet", igazságos, nyílt sisakos játék, amelyet szabályok mentén vívnak a felek és mindig a pályán dőlnek el a dolgok.



Orbán Viktor kiemelte, hogy labdarúgó-akadémiát nehéz lélektanilag egyben tartani, mert a falai között "a régi futballisták tapasztalatát kell összeépíteni a modern hókuszpókusszal", és ha ez nem sikerül, akkor "féllábas lesz az akadémiák működése". Megjegyezte, hogy a hazánkban működő labdarúgó-akadémiák azonosságuk mellett is sok mindenben különböznek. Ezt nagyszerű dolognak nevezte, mondván, nem is szabad egységesíteni ezeket, mert "haptákban futballozni nem lehet, csak menetelni".



A kormányfő arról is beszélt, hogy régóta fáradoztak az országos akadémiai rendszer megalkotásán, ez ma már működik, az egész magyar futballtársadalmat szolgálja. "Türelmetlenül várjuk, hogy a könyv a valóságba költözzön, és végre igazi jó futballisták kerüljenek ki az akadémiákról" - jegyezte meg.



Mészáros Lőrinc, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kuratóriumának elnöke emlékeztetett arra, hogy 2018-ban kezdtek szakmai együttműködésbe a Testnevelési Egyetemmel, és ennek eredménye a tankönyv. Nemcsak a labdarúgásban, hanem más sportágakban is a modern képzés alapvetése lehet a tíz fejezetből álló, több mint 400 oldalas kötet - tette hozzá.



Jelezte, hogy a kötet másfél év alatt készült el, 13 év tapasztalatát használták fel hozzá.



Takács Mihály a Puskás Akadémia igazgatója, a könyv társszerzője elmondta, hogy értéket kívántak teremteni, ami sikerült, hiszen a tankönyvet szakmai bírálóbizottság minősítette és egyetemi tankönyvvé nyilvánították.



Közölte, hogy a felcsúti akadémián és a világ labdarúgásában alkalmazott módszereket igyekeztek használhatóvá tenni, megosztani a világgal, a sporttársadalommal, emellett be akarták mutatni, hogy Európa és a világ labdarúgásában hogyan illeszkedik egymáshoz a tudomány és a futball.



Csáki István, a Puskás Akadémia tudományos munkacsoportjának vezetője, társszerző megemlítette, hogy a Testnevelési Egyetem mellett az egri Eszterházy Károly Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Magyar Labdarúgó Szövetség szakemberei is közreműködtek a kötetben. Huszonhét szakember dolgozott rajta, tizenkilenc írta a fejezeteket, kettő lektorálta, hatan pedig a végső szerkesztésben segédkeztek.



Úgy vélte, nagy értéke a könyvnek a fejezetek végén lévő irodalomjegyzék, amely több mint félezer szakmai kötetre utal.



A könyvbemutatón jelen volt Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, Csányi Sándor, az MLSZ elnöke, valamint Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora is.



Utóbbi felszólalásában hangsúlyozta: hibásan választják szét a sportot az egyéb művészeti ágaktól, hiszen a mozgás és a testkultúra ugyanolyan értékes, mint bármelyik másik művészeti ág.



Elmondta, hogy a TE a könyv megjelenéséhez nyújtott támogatáson túl saját eszközeivel is igyekszik segíteni a magyar sporttársadalmat. Integrált laborrendszert hoztak létre, ahol a sportpszichológia, a dietetika vagy a terhelésélettan is a legmodernebb körülmények között oktatható, mérhető, használható. Megjegyezte: a sporthoz nevelés szükséges, mert test és lélek összekapcsolása nélkül nem lehetséges egészséges sportolót felnevelni.

