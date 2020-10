Az Újpest FC házigazdaként 1-0-ra legyőzte a Mezőkövesd csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati játéknapján.

A két csapat 15. élvonalbeli találkozóján a fővárosiak - két vereség és öt döntetlen mellett - nyolcadik alkalommal nyertek.



A Mezőkövesd sorozatban harmadszor kapott ki, legutóbbi kilenc NB I-es meccséből pedig már a hatodikat veszítette el.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (0-0)



Szusza Ferenc Stadion, v.: Erdős

gólszerző: Junior Tallo (60.)

sárga lap: Mitrovic (80.), Junior Tallo (81.), illetve Karnyicki (28.), Cseri (43.), Jagodics (82.)

Újpest:



Pajovic - Pauljevic, Risztevszki, Máté, Antonov - Csongvai, Onovo - Beridze (Stieber Z., 77.), Mitrovic (Baosic, 93.), Perosevic (Bacsa, a szünetben) - Junior Tallo (Szakály P., 88.)

Mezőkövesd:



Szappanos - Katanec (Mehszi, 83.), Jagodics M., Karnyicki - Farkas D., Vajda (Borjacsuk, 74.), Berecz, Lakveheliani - Cseri T. - Jurina (Besirovic, 70.), Nagy D. (Vutov, 70.)

A csapatkapitány Simon Krisztiánt, valamint Stieber Andrást sérülés miatt nélkülöző fővárosiak az első negyedórát követően egyre bátrabban és pontosabban vették célba a vendégek kapuját, gólt azonban nem szereztek, mert Szappanos Péter magabiztosan védett.



A Mezőkövesd csupán egy alkalommal találta el az Újpest kapuját az első félidőben, amelyben a technikai hibák miatt ritkán alakult ki folytonos játék.



A második felvonás elején Vincent Onovo gólját les miatt nem adták meg, ám az újpestieknek ez sem szegte kedvét, további ígéretes akciókat vezettek, és amikor Junior Tallo egy szöglet után a hatvanadik percben a hálóba fejelt, megszerezték a vezetést.



A házigazdák ezt követően is lendületben maradtak, egy újabb góllal többször is eldönthették volna a találkozót, és bár a legnagyobb ziccereiket is kihagyták, ezt a Mezőkövesd nem tudta kihasználni, mert a második félidőben egyszer sem találta el ellenfele kapuját.

Borítókép: facebook/Újpest FC