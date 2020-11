Az MTK Budapest 3-1-re legyőzte a vendég MOL Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójának szombati játéknapján.



OTP Bank Liga, 10. forduló:

MTK Budapest-MOL Fehérvár FC 3-1 (1-0)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1356 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Cseke (9., 11-esből), Schön (65.), Miovski (66.), illetve Stopira (88.)

sárga lap: Herrera (18.), Ferreira (34.), Ikenne-King (37.), Nagy Zsombor (80.), illetve Musliu (8.), Nikolov (24.), Fiola (39.), Bamgboye (70.)

MTK:



Mijatovic - Ikenne-King, Ferreira, Nagy Zsombor, Herrera - Cseke, Mezei Sz. (Kata, 79.) - Prosser, Palincsár (Biben, 62.), Schön - Miovski (Lencse, 89.)

MOL Fehérvár:



Rockov - Fiola, Musliu, Stopira, Hangya (Rus, 76.) - Pinto (Alef, 76.), Nikolov (Petrjak, 56.) - Nego, Houri, Bamgboye - Nikolics (Zivzivadze, 62.)



Lendületes játékkal kezdett az MTK, amellyel színtelen ellenfele fölé nőtt, és 9. percben büntetőből megszerzett előnyét biztosan őrizte a folytatásban.



A Fehérvár támadásaiból hiányzott a tűz és a kreativitás, a vendégek a kapura nem is jelentettek komoly veszélyt, viszont védelmüket és labdakihozatalukat többször zavarba hozták a bátran letámadó hazai játékosok.



A szünet után gyorsabb és határozottabb Fehérvár beszorította a hazaiakat, és már helyzeteket is kidolgozott. Az egyenlítés azonban elmaradt, helyette bő egy perc alatt az MTK szerzett két találatot: Schön átlövésből, Miovski centerezés után volt eredményes. Gyorsan rendezte sorait és cserékkel frissített a vendégcsapat, amely ismét mezőnyfölényben játszott, de a lefújásig Stopira révén csak a becsületgólját szerezte meg.



A Fehérvárnak ezzel megszakadt a veretlenségi sorozata a bajnoki idényben, az MTK viszont a legutóbbi négy fordulóban nem szenvedett vereséget: egy döntetlen mellett harmadszor nyert. Az MTK-nak javult a hazai mérlege is, a szezonban pályaválasztóként hatodik mérkőzésén másodszor bizonyult jobbnak ellenfelénél.

