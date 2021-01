A budafokimte.hu írását változtatások nélkül közöljük.

Vasárnap délután, az MTK Budapest elleni mérkőzéssel folytatódik csapatunk számára az OTP Bank Liga. A tavaszi rajt előtt sportigazgatónkkal, Oláh Lóránttal beszélgettünk a szezon első felének tanulságairól, a téli felkészülésről, az átigazolási piacról és a következő időszak feladatairól.

-Hogyan tekintesz vissza a mögöttünk hagyott hónapokra, az NB I-ben töltött első félszezonra?

Oláh Lóránt: Az elmúlt hónapokban olyan mérkőzéseket játszottunk, amelyek Budafokon két évvel ezelőtt elképzelhetetlennek vagy legalábbis rendkívül távolinak tűntek. Az őszi szezont három részre bontanám. Az első néhány fordulóban volt egy adaptációs időszakunk. Egy hosszú, tétmérkőzés nélküli időszak után élesben kellett felvennünk az élvonal ritmusát. Ez sikerült és a következő periódusban fontos pontokat szereztünk. Novemberben és decemberben pedig ugyan nem tudtunk hasonlóan eredményesek lenni, de ki-ki meccseket játszottunk olyan csapatokkal, akik már régóta az NB I-ben szerepelnek.

-Melyek a legfontosabb tanulságok?

Bebizonyosodott, hogy még bátrabban, még nagyobb vállakozókedvvel és becsvággyal kell futballoznunk. Fontos az is, hogy játékosaink egészségesek legyenek, hogy fenn tudják tartani a jó versenyformájukat. Egy fejlődési folyamatban vagyunk, hozzá kellett szoknunk ehhez a szinthez, de a tapasztalatoknak is köszönhetően stabilizálódtunk. Ezt mutatja az is, hogy amíg az első 4-5 mérkőzésen Póser Dánielnek bravúrok sorát kellett bemutatnia, addig az utolsó fordulókban alig volt dolga.

“AZ NB I-ES RUTIN TALÁN ARÁNYTALANUL DRÁGA A JÁTÉKOSPIACON”

-Hogyan lehetett hatékonyan kihasználni a rövid téli szünetet?

Olyan felkészülésről nem beszélhetünk, mint amilyen megszokott volt az elmúlt években. Ez nem egy alapozás volt, hanem a másfél hetes pihenő után folytattuk a munkát a megszokott ritmusunkban. Edzőmérkőzésekkel és a bajnoki ritmusban megszokott edzésmunkával. Ezek mellett nagy hangsúlyt fektettünk a mentális felfrissítésre.

-Nem volt nagy mozgás a játékoskeretünkben. Csonka András és Zeke Márió személyében két húszéves fiatal érkezett kölcsönben.

Korábban elindultunk egy irányba és ezen nem feltétlenül szeretnénk változtatni. A mai magyar játékospiacon talán aránytalanul is drága árucikk az NB I-es tapasztalat, ezért mi a fiatalos lendület és motiváltság mellé tesszük le a voksunkat. Hiszünk abban, hogy a játékoskeretünkben megvan az a minőség, ami a jó szerepléshez szükséges. A komolyabb élvonalbeli rutin hiányát pedig a szervezettségünkkel és az egységünkkel kompenzáljuk.

“HISZEM, HOGY JÓL FOGUNK SZEREPELNI”

-Február 14-ig, a téli átigazolási időszak végéig várható még új játékos érkezése?

Nyitott szemmel járunk és keressük a csapatunkba beleillő játékosokat. Ha lesz lehetőség, természetesen lépni fogunk.

-Vasárnap, az MTK elleni mérkőzéssel indulunk el a 18 feladatból álló bajnoki akadálypályán. Milyen érzésekkel gondolsz az előttünk álló hónapokra?

Izgatottan várom a következő időszakot, amely során nagyon sok kérdésre választ kapunk majd. Téthelyzetben és valódi nyomás alatt derül ki, kiből lehet komolyabb szintű játékos és kiből nem. Bízom a csapatban, az egységünkben és hiszem, hogy jól fogunk szerepelni.

