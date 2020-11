A rendkívül tartalékos Újpest házigazdaként 4-0-ra kikapott az MTK Budapesttől a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójának vasárnapi játéknapján.



OTP Bank Liga, 9. forduló:

Újpest FC-MTK Budapest 0-4 (0-3)



Szusza Ferenc Stadion, 1150 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Prosser (4., 10.), Miovski (18., 93.)

sárga lap: Pauljevic (44.), illetve Prosser (11.)

Újpest:



Németh M. - Kastrati, Nagy Zsolt (Varga B., 69.), Baosic, Pauljevic - Mitrovic - Hajdi (Laczik, 93.), Fehér C. (Szűcs Á., 87.), Stieber Z., Antonov - Tallo (Büki, 87.)



MTK:



Mijatovic - Balázs B. (Ikenne-King, 66.), Ferreira, Nagy Zsombor, Schön - Cseke (Biben, a szünetben), Mezei Sz. (Osei Clinton, 83.), Kata - Gera (Kanta, 83.), Miovski, Prosser (Lencse, 66.)



A koronavírus-járvány által sújtott, így rendkívül fiatal csapattal kiálló Újpest - amely kérte a találkozó elhalasztását, de az MTK ehhez nem járult hozzá - támadásban és védekezésben is súlytalannak bizonyult az első félidőben.





Középpályán a támadásépítés és az ellenfél akcióinak megszűrése sem működött, ritkán kezdeményeztek párharcot.





Így az MTK szinte akadálytalanul építhette a támadásait, és a 18. percben már 3-0-ra vezetett.







A második félidőben a hazaiak védekezése valamelyest feljavult, sokkal bátrabban és pontosabban támadtak.



Az MTK magabiztos előnye tudatában némileg visszahúzódott, és már nem erőltette a támadásokat. A folytatásban helyzetekig is eljutott az Újpest, de a befejezésekkel nem volt szerencséje, illetve erőtlen volt az amúgy sokszor ígéretesen alakuló akciók lezárása.



Érett ugyan a hazaiak becsületgólja, a mérkőzést azonban egy kontra végén a vendégek negyedik találata zárta.

Borítókép: mtk.hu