A Ferencvárosban légióskodó Aissa Laidounit választották hazájában, Tunéziában az Év Labdarúgójának - a helyi hírügynökség által szervezett szavazáson.

A fradi.hu híre szerint a 26 éves középpályás magabiztos előnnyel végzett az élen 434 ponttal. A második helyen Ellyes Skíri (1. FC Köln, 379 pont) végzett, míg a harmadik Mohamed Ali ben-Romdan (Esperance, 290) lett.

Laidouni idén bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a Ferencvárossal, s bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Hazája válogatottjával ott volt - egyedüliként az OTP Bank Ligából - a katari világbajnokságon, amelyen remek teljesítményt nyújtott, bár társaival együtt már a csoportkör után búcsúzott.

Tunisia. Khazri. Laïdouni. All of that. They exit the group, but make sure they go out with a bang. 1-0 win over France. Superb stuff. ???????? pic.twitter.com/omsgYkkHlg