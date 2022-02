Argentínában arról cikkeznek, hogy Carlos Auzqui hamarosan megérkezhet a Ferencvároshoz.



A helyi lapok szerint a játékosért hatszázezer eurót fizettek a zöld-fehérek, és a megállapodásban szerepel egy százötvenezer eurós bónusz is a BL-csoportkörbe jutás esetén. Olyan forrás is akad, mely hatszázötvenezer euróról számol be. A források azt is tudni vélik, hogy a támadó vasárnap utazik hazánkba és az orvosi vizsgálatokat követően alá is írja szerződését, amely 2024-ig szól majd.

| River aceptó la oferta del Ferencvaros y Carlos Auzqui será nuevo jugador del club de Hungría.



Al Millonario le quedan €600.000 por la venta.



Firmará contrato hasta junio de 2024.



[@CLMerlo] pic.twitter.com/2EzIjxfpz9 — River Plate Info (@_riverplateinfo) February 4, 2022

Borítókép: Twitter.com/River Plate