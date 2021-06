Az albán válogatott Ylber Ramadani a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő MTK Budapest csapatában folytatja pályafutását.

A klub hétfőn jelentette be, hogy mindenben megállapodott a 25 éves védekező középpályással, aki a dán élvonalban szereplő Vejle BK együttesétől érkezik a Hungária körútra. Ylber Ramadani Németországban született, profi futballista viszont Koszovóban lett, ahol tagja volt a korosztályos válogatottaknak. Az albán Partizani játékosaként nemzetközi kupaporondon is szerepelt, többek között játszott a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-selejtezőkön is.



Fotó: mtkbudapest.hu

Ramadanit első szezonjában az év fiatal játékosának választották meg, majd a dán Vejléhez került, ahol kitöltötte négyéves megállapodását. A futballista 2018-ban debütált az albán felnőtt válogatottban, amely azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szerepel a magyar együttessel.

Borítókép: mtkbudapest.hu