A román sajtóban mostanában többször is foglalkoztak a Kolozsvár kiváló kapusával, Hindrich Ottóval, akit a románok szerint "ellopna" Magyarország.

A Prosportban megjelent cikk szerint a játékost a magyar válogatottban is szívesen látnák, valamint valamelyik magyar élcsapat is igényt tartana a szolgálataira. A 19 éves hálóér néhány hete elmondta, hogy a Puskás Akadémia már ajánlatot is tett érte, de a cikkben arról is írnak, hogy a Fradi is szívesen megszerezné. A kapus vételára elérheti akár majd az egy millió eurót is nyáron, Hindrichnek egyébként 2024-ig van érvényes szerződése Kolozsváron.

Borítókép: CFR Cluj/Facebook