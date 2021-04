A Paks saját pályáján 3-1-re nyert az MTK Budapest ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában, ezzel egy pontra megközelítette fővárosi ellenfelét a tabellán.

Négy mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatot zárt le a hazai csapat, melynek kispadján nem lehetett ott az eltiltását töltő Bognár György vezetőedző, akit koronavírus-fertőzéssel kórházban kezeltek a napokban.

A két együttes előző két egymás elleni bajnoki összecsapásán is négy gól született: előbb a Paks győzött kapott gól nélkül, majd az MTK 3-1-re.



OTP Bank Liga, 27. forduló:

Paksi FC-MTK Budapest 3-1 (2-0)



Paks, zárt kapus, v.: Bogár

gólszerzők: Pintér Á. (26., öngól), Hahn (31., 75.), illetve Schön (56.)

sárga lap: Ádám (5.), Lorentz (78.), Lenzsér (82.), Szakály D. (91.)



Paksi FC:



Hegedüs - Lenzsér, Tamás O., Szabó J. - Osváth (Lorentz, 70.), Balogh B. (Papp, 56.), Bognár (Szakály D., 86.), Bertus - Hahn (Kulcsár, 85.), Ádám (Nagy R., 70.), Sajbán

MTK Budapest:



Mijatovic - Pintér Á. (Palincsár, 79.), Perkovic, Nagy Zs. - Ikenne-King (Alho, 65.), Dimitrov, Kata (Mezei, 39.), Herrera - Varga R., Miovski (Prosser, 79.), Schön

A mérkőzés elején az MTK vezetett veszélyesebb támadásokat, de a Paksnak is több lehetősége akadt. A hazai csapat a félidő felénél már nagy fölényben futballozott, ebben szerepet játszott, hogy a vendégek sokszor vesztették el a labdát.



Az öngóllal megszerzett vezetés, majd az újabb találat - Hahn idénybeli 15., élvonalbeli pályafutása 50. gólja - után egyre magabiztosabbá váltak a kreatívan játszó hazaiak, akik a szünetig további helyzeteket dolgoztak ki, igaz az MTK-nak is volt egy kapufája Varga Roland távoli lövése nyomán.







A szünet után igyekezett átvenni az irányítást az MTK, melynek védelme emiatt némileg kinyílt, ezzel pedig több lehetőség adódott a hazaiak előtt. Ennek ellenére sikerült a fővárosiaknak gyorsan szépíteniük azzal, hogy Schön pontos lövést eresztett meg egy szép elfutást lezárva.



Nyíltabbá vált a mérkőzés, sokat támadott ekkor az MTK is, majd negyedórával a vége előtt Hahn már a 16. gólját szerezte egy megpattanó lövéssel. Mint később kiderült, ezzel el is dőlt a három pont sorsa, melyet összességében megérdemelten gyűjtött be a Paks.

Borítókép: Facebook.com/ Paksi FC