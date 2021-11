A második félidőben emberelőnyben futballozó Kisvárda ötgólos győzelmet aratott a vendég MTK Budapest ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombat délutáni nyitómérkőzésén.

Gyorsan vezetéshez jutott a Kisvárda - Asani és Bumba strandfocis fejelgetéssel játszotta át a vendégek védelmét -, s a folytatásban is a hazai csapat irányított. A házigazdák sokkal gyorsabban, pontosabban, veszélyesebben játszottak ellenfelüknél, s egy remek támadás végén, Asani második góljával megduplázták előnyüket.



Palincsár ráadásul műesésért megkapta második sárga lapját, így még a szünet előtt emberhátrányba is került az MTK.



A fordulás után, tíz ember ellen hatalmas fölényben futballozott a Kisvárda, amely sorra alakította ki a helyzeteket, s ezek közül kettőt értékesítve az 59. percben már 4-0-ra vezetett. A hazaiak a meccs utolsó harmadában egy kicsit lassítottak ugyan, de a vége így is kiütéses győzelem lett.

A bajnokságot sokáig vezető hazai együttes október 31-e óta először gyűjtötte be a három pontot, a fővárosiak pedig, akik utóbbi három találkozójukon 11 gólt kaptak és egyet sem szereztek, immár hét meccse nyeretlenek.

OTP Bank Liga, 14. forduló:



Kisvárda Master Good-MTK Budapest 5-0 (2-0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1950 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Asani (8., 31.), Leoni (51.), Bumba (59.), Mesanovic (68.)

piros lap: Palincsár (44.)

sárga lap: Prenga (45+2.), Camaj (83.), Zlicic (84.), illetve Palincsár (20., 44.)

Kisvárda Master Good:

Ogyincov - Peteleu, Prenga, Cirkovic, Leoni - Melnyik, Simovic (Zlicic, 70.) - Asani (Camaj, 70.), Bumba (Gosztonyi, 80.), Ötvös (Navratil, 70.) - Mesanovic (Nagy M., 80.)

MTK Budapest:

Mijatovic - Balázs B., Varju, Ferreira, Nagy B. - Ramadani (Dimitrov, 66.), Palincsár, Mezei (Kata, a szünetben) - Grozav (Nagy Zs., 81.), Miovski (Kocsis B., 67.), Drljo (Weir, a szünetben)

